Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення? Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне. А якщо просто труба замерзне, не взбухне)) А просто відпаде
Це для жіночки пояснення було. Якщо серьозно, то мені не подобаються вбудовані змішувачи через те що вони все ж таки можуть вимагати заміни, яка вимагатиме демонтаж однієї/двох плиток. По-друге - ослабляють стіну (зазвичай стіна санвузлу в яку вони монтуються - 1/2 цегли, тобто 120 мм. А глибина розетки під змішувач - 85-110 мм. А під нею і над нею ще штроба під труби... Ну, таке. Інтуітивно не подобається.
Интуиция вас подводит. В стенах десятки, а может и сотни подрозетников и ничего не ослабевает. Даже в несущих железобетонных конструкциях отверстия до 150..200 мм не усиляются, а игнорируются, как не влияющие на несущую способность. Ibox hansgrohe это обычный "подрозетник" диаметром чуть более 100 мм, в котором просто 4 латунные муфта и всё, простое, как угол дома. Всё что можно менять, вставляется с фасада. Но там нет ничего такого, что требует регулярной замены
Господар Вельзевула написав:Бетон, я согласен с твоим утверждением. Если сжато, то оно выглядит примерно так " пипл хавает, сам не знаю почему". Согласен. Но я смотрю чуть глубже. Простой пример- если ситуация вдолгую, приоритеты будут меняться, и выиграет тот, кто первым почует смену тренда. Твоя парагдигма останется,если весной обстрелы прекратятся. А если нет? Весной можно без отопления. А вода? А мучительный подъем туши вверх, я уже молчу про пакеты с жратвой которые бывает и с гаража до хаты тянуть влом? А жара и кондиционеры? Рынок зависит от того, временно ли выносят энергетику или теперь постоянно так будет? Более того,что лично я сделал летом 2022? Поставил камин, закупил брикетов, набрал много дизеля и установил стационарный дизельный генератор ( дизель в первую очередь потому,что мне реально стремно было держать пару тонн бензина во дворе, в солярке тушил бычок и удивлял современных зумеров ). В 2024 я откорректировал бекап-поставил Дейю для веерных отключений, но зимой 2026 пришло время не накопления-а выработки,как я и думал изначально. Что будет делать психически нормальный киевлянин весной 2026? Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной. Что бы когда следующий раз Кличко скажет выезжать-то было куда. Вот направление рынка 2026- не до квартир будет, народ будет массово готовить себе запасные норы. Осталось придумать как на этом заработать
Киев не Днепр. Днепр - степь. В Киеве нет изнуряющей жары. возможно несколько недель
Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
к даче нужна охрана иначе вынесут оттуда всё включая электропроводку. Обычные дачи охранять невозможно, это как охранять проходные дворы, значит нужна дача в коттеджном посёлке, с сигнализацией и штатной охраной. Дорого это. Дешевле че-то арендовать на зиму и заезжать с запасом дизеля/дров/лития. Как вариант купить квартиру с газом в маленьком городке на румынской границе, когда не нужна - сдавать
Бетон написав:Киев не Днепр. Днепр - степь. В Киеве нет изнуряющей жары. возможно несколько недель
Возможно, в Киеве несколько прохладнее летом из-за лесов и несколько холоднее зимой, тоже не спорю. Но в июле 2025 я ехал по маршруту Днепр-Киев-Львов-Краков, то легче мне стало только в Львове, а попустило полностью в Кракове. Я про жару,в смысле.
