Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:39
Бетон написав:
Спать на Бетоне привыкнешь.
З великої літери мабуть не просто так написали
Це для кого натяк?
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:40
и что делать в этих селах? Работы там нет, в Киев кататься, сейчас, когда на въездах сумашедшие пробки не очень удобно. Будет просто на шея висеть мертвым грузом, плюс налог платить еще за нее.
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:46
Faceless написав: Бетон написав:
Спать на Бетоне привыкнешь.
З великої літери мабуть не просто так написали
Це для кого натяк?
Я при слове "Бетон" встаю и держу руку на сердце, и телефон отказывается писать с маленькой буквы
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 29 січ, 2026 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:48
Примат написав:
и что делать в этих селах? Работы там нет, в Киев кататься, сейчас, когда на въездах сумашедшие пробки не очень удобно. Будет просто на шея висеть мертвым грузом, плюс налог платить еще за нее.
Как что?
Поставить табуретку, наколоть ножом на стропилах: "тут був Франт"
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:48
Bolt написав:
Був сьогодня по справах в котельні одного мікрорайону. Розмовляв з чуваком відповідальним за електрику.
Короче до котельні підключено 56 будинків, в основному дев"ятиповерхівки і декілька чотирнадцятиповерхівок. Загалом споживання на циркуляцію теплоносія і автоматики котлів - 150кВт.
навеное не всё, в системе ещё есть бойлерные/теплопункты ,промежуточные подкачивающие
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:04
Vadim_ написав: Bolt написав:
Був сьогодня по справах в котельні одного мікрорайону. Розмовляв з чуваком відповідальним за електрику.
Короче до котельні підключено 56 будинків, в основному дев"ятиповерхівки і декілька чотирнадцятиповерхівок. Загалом споживання на циркуляцію теплоносія і автоматики котлів - 150кВт.
навеное не всё, в системе ещё есть бойлерные/теплопункты ,промежуточные подкачивающие
Теплопунут больше для распределения, регулировки. Да и то Теплопункты в основном есть где этим озаботилось ОСББ.
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:16
Bolt написав: Vadim_ написав: Bolt написав:
Був сьогодня по справах в котельні одного мікрорайону. Розмовляв з чуваком відповідальним за електрику.
Короче до котельні підключено 56 будинків, в основному дев"ятиповерхівки і декілька чотирнадцятиповерхівок. Загалом споживання на циркуляцію теплоносія і автоматики котлів - 150кВт.
навеное не всё, в системе ещё есть бойлерные/теплопункты ,промежуточные подкачивающие
Теплопунут больше для распределения, регулировки
. Да и то Теплопункты в основном есть где этим озаботилось ОСББ.
я ж не спорю , просто там насосы не меньше чем в котельной(и работают от ЭЭ) и они не ОСББ а комунальна власність , это звенья одной цепи а вот на входе в дом да, ОСББ или УК, но !!! в платёжке за отопление указано КП и ему же за содержание сетей отдельной строкой круглогодично
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:30
Frant написав: Faceless написав: Frant написав:
У мене 1 (один) знайомий пішки 1 (один) раз піднявся на 25-й поверх. І сказав, що іншим разом, краще його зразу розстріляють, ніж так мучитись
Знову ж, я маю уявлення про організм людини, і його енергетичні витрати, і фізичні здатності.
25-й поверх - це реально докуя для пересічного.
Можливо, для альпіністів, інколи норм. Але не 2-3 рази щоденно.
Тому казки від 3-х багатирів - вони звучать фальшиво))))
Та просто бухать треба менше
менше казок треба розказувати комусь
Не всі мають розряд з альпінізму, і не всім 25 років.
Енергетичні витрати там невеликі. Просто 5 хвилин всього, якщо не відпочивати.
Якщо вашому знайомому 70 років - все може бути.
В 48 на 23-й забігається на лайті
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:38
Hotab написав: Frant написав: Faceless написав:
Та просто бухать треба менше
менше казок треба розказувати комусь
Не всі мають розряд з альпінізму, і не всім 25 років.
Енергетичні витрати там невеликі. Просто 5 хвилин всього, якщо не відпочивати.
Якщо вашому знайомому 70 років - все може бути.
В 48 на 23-й забігається на лайті
48 и 50+ совершенно разные люди , доживёш поймёшь,
а если ещё курит и избыточный вес... или инвалид
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:39
Hotab написав:
Енергетичні витрати там невеликі. Просто 5 хвилин всього, якщо не відпочивати.
Якщо вашому знайомому 70 років - все може бути.
В 48 на 23-й забігається на лайті
За останній рік, ціни на оренду квартир в клятих "хрущах" - суттєво виросли, тоді як верхніх поверхів 25-поверхівок - чомусь зменшились. Очевидно, хитрозроблений нароТ щось зрозумів?
Куропатки в снігу ночують. Риють нори і там сидять, при -20С. Зграйками по 5-10 штук, щоб тепліше було. І люди так можуть, але чомусь не роблять. Чому?
