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Азербайджан готовий постачати
свою нафту до Білорусі...

Азербайджан готовий постачати свою нафту до Білорусі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:27

Азербайджан готовий постачати свою нафту до Білорусі...

Пропонуємо до обговорення:
Азербайджан може забезпечити постачання нафти до білоруських нафтопереробних заводів для того, аби компенсувати втрату ними російської нафти через її низьку якість.

Дивися повний текст Азербайджан готовий постачати свою нафту до Білорусі замість неякісної російської нафти — посол.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:27

А мы просра.. свою нефтепереработку.

Дякуємо!
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 12:14

«В складні часи наші народи завжди одне одному допомагали, і це нас об’єднує. Ми завжди підставляємо одне одному плече. Якщо буде необхідність, Азербайджан частково виконає свій «братський борг». Ніяких сумнівів, що глави держав знайдуть спільну мову щодо цього питання», — повідомив посол Азербайджану у Мінську.

Скорее бы уже. Дай Бог, Россия освободится от бремени содержать белорусскую нефтехимию, а бюджет РФ получит дополнительно 2,7 млрд. долларов пошлин в год, которые сейчас фактически получает Белоруссия, перерабатывая беспошлинную российскую нефть в объеме 24 млн. т в год. Только ведь этого НЕ БУДЕТ. Дешевле 500 долларов за тонну (без доставки) никто Белоруссии нефть не продаст, а главное, у Азербайджана просто нет такого количества дооплнительной нефти.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 12:32

Азербайджан поможет, конечно, Беллорусии, прокачав нефть через территорию России.
blueiceua
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