Рада ухвалила "мовний закон"
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Додано: Чет 02 тра, 2019 13:54
Не плутайте комерцію з офіційним.
Ось сайт президента України
https://www.president.gov.ua
- укр, рос, анг
Ось президента Угорщини
https://www.keh.hu/index.php
- щось я російської не бачу?
Чехія
https://www.hrad.cz
- де тут російська? і німецької я не бачу.
Російська мова має особливі права в Україні і це потрібно виправляти.
andrijk777
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Додано: Чет 02 тра, 2019 14:54
Бо в тих установах російськомовних клиєнтів нема, усе логічно.
А ось сайт уряду Канади двомовний:
- англійська -
https://www.canada.ca/en.html
- французька -
https://www.canada.ca/fr.html
Російська мова має особливі права в Україні
і це потрібно виправляти
Кому це потрібно? Мешканцям східних регіонів України, які російською спілкуються? Чи мешканцям західних областей, яких ніхто російскьою спілкуватись не примушує?
Кому?
katso
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Додано: Чет 02 тра, 2019 17:21
shapo написав:
Мне ,в отличие от вас, доходить до того, что есть в Израиле, не нужно, т.к. я там часто бываю.
Мне непонятно почему объявления и надписи в метро Киева сделаны на украинском и английском.
Английский в Украине какой имеет статус, государственный, официальный, язык меньшинств?
А почему в Израиле знаки на английском, понятно? Он там наверное язык меньшинств?
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Sommer
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Додано: Чет 02 тра, 2019 17:24
katso написав:
Бо в тих установах російськомовних клиєнтів нема, усе логічно.
Скільки офіційних російськомовних сайтів зроблено для руських в штаті Флорида, наприклад? Там російськомовних клиєнтів багато.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: Чет 02 тра, 2019 18:32
Яких нафіг "клієнтів"? Це офіційні державні сайти.
А що є канадська мова? Англійська мова утискає канадську?
katso написав:
Російська мова має особливі права в Україні
і це потрібно виправляти
Кому це потрібно? Мешканцям східних регіонів України, які російською спілкуються? Чи мешканцям західних областей, яких ніхто російскьою спілкуватись не примушує?
Кому?
Це потрібно Українській державі.
andrijk777
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Додано: Чет 02 тра, 2019 18:50
katso написав: SMOKE написав: warlamp написав:
В цивилизованном мире принято владеть несколькими языками. Работникам сферы обслуживания даже доплачивают за каждый иностранный язык, это повышает продажи. Хорошо, когда украинца обслужат на украинском, немца - на немецком, англичанина - на английском, а русскоязычного - на русском. И лишь у нас за это собираются штрафовать.
А можно поконкретнее? Нигде в Европе мне не отвечали на русском или украинском. Или национальный, или английский. Иногда даже английского нет. Венгры, например, не парятся. Многие в сфере продаж и обслуживания говорят только на венгерском. Так что не нужно сказок
Хотите "поконкретнее", пожалуйста:
- зоопарк Праги -
https://www.zoopraha.cz/ru
- Аэропорт Вены -
https://www.viennaairport.com/ru/inform ... nformation
- Париж -
https://www.parisaeroport.fr/ru
- Рига -
http://www.riga-airport.com/ru
И еще куча таких, влом искать
В прогрессивном мире всё делают для того чтоб
человеку
было удобно - и только у нас наобором человек должен перестроиться под государство
Ну мож в КНДР еще так
На востоке РФ китайский чуть ли не наравне с русским, например.
И как не слышно возмущений местных националистов.
Это я без приколов.
Так с чего вдруг у нас русский выкорчёвывать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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