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Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 тра, 2019 00:46
shapo написав: mephala написав:
ну да ну да.
если бы в инете не было массы информации то может бы я вам и поверил что язык не важен для государства которое проходит свое становление.
Ну так озвучьте что-нибудь вменяемое о том, как иврит спас Израиль или перестаньте ссылаться на то в чем ни бельмеса ни смыслите
если это находится за гранью вашего понимая то какой в этом смысл?
Но думаю создатели Израиля мыслили в создании сплоченного государства поболее вас раз воскресили мертвый язык и заставили его выучить всех евреев.
Видать они понимают что залог успеха не только в полном желудке.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 07:03
mephala написав: shapo написав:
Ну так озвучьте что-нибудь вменяемое о том, как иврит спас Израиль или перестаньте ссылаться на то в чем ни бельмеса ни смыслите
если это находится за гранью вашего понимая то какой в этом смысл?
Но думаю создатели Израиля мыслили в создании сплоченного государства поболее вас раз воскресили мертвый язык и заставили его выучить всех евреев.
Видать они понимают что залог успеха не только в полном желудке.
Извиняюсь, но вы идиот.
Тот, кто его якобы возрождал, вообще не думал о создании государства Израиль.
Да и не умирал иврит никогда, им пользовались в средние века при преподавании медицины,в Иерусалиме на нем говорили до приезда Перельмана, а не только для чтения молитв
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 26 тра, 2019 18:03
mephala написав: ЛАД написав:
Вообще-то это, вроде, следует из того, что Вы изложили в viewtopic.php?p=4672267#p4672267
.
Ну и второе. Я, правда, редко хожу в кино, так что, возможно, ошибаюсь, но, по-моему, в русскоязычном Харькове давно нет фильмов на русском языке.
так где там запрет на показ фильмов на языках отличных от государственного?
от читаю закон и не вижу что бы было написано - запрещаем показ кинофильмов на языках отличных от украинского
Прочитайте п.6 ст.23 в Вашей цитате.
Если это не запрет, то что называть запретом?
Об Израиле не хочу с Вами спорить. Один только вопрос - Вы там бывали, разговаривали с израильтянами, интересовались у них, как, на каком языке и где они общаются?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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