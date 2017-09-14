Наприклад, слід запастися бензином, бо на АЗС окупованого півострова обіг фальсифікованого бензину зараз становить не менше ніж 20%.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки неякісного бензину пропонують покупцям.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 05:40
Стало відомо, скільки неякісного бензину пропонують покупцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки неякісного бензину пропонують покупцям.
Додано: Пон 24 чер, 2019 05:40
В Крим відпочивати їдуть малороси або хохли. Українці відпочивають в себе вдома або за кордоном.
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