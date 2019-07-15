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Кличко завинив 121 млн
гривень за "скляний міст"

Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:30

  Giroi написав:..

Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.

чо?
позвольте - вы киевлянин? каждый день там топаете? по-другому никак не добраться?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:01

  Giroi написав:..

Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.

Там что, по утрам и вечерам люди на работу ходят?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:14

мост построен на налоговые отчисления киевлян. для остальных нужно сделать вход платным. Кличко - бонус за строительство.
alex_o
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:23

  sequence написав:
  Giroi написав:..

Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.

чо?
позвольте - вы киевлянин? каждый день там топаете? по-другому никак не добраться?


Я и метро не каждый день пользуюсь, так давай метро закроем? Тем более, альтернатив метро полно.

  shapo написав:
  Giroi написав:..

Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.

Там что, по утрам и вечерам люди на работу ходят?


Люди помимо работы еще и отдыхают. Гетто, в которых люди только работают и спят, пусть строят в другом месте.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:56

sequence
позвольте - вы киевлянин? каждый день там топаете? по-другому никак не добраться?

Я киевлянин. Был на мосту один раз, причем на прошлых выходных. Конечно по нему не каждый день на работу ходят, но людей в выходной на нём было не протолкнуться, поэтому считаю мост нужен. Другой момент, что цифра более чем в 300 лямов - не кислая. Но в данном случае, что это больше вопрос к НАБУ. Допускаю, что такие сейчас цены, но именно НАБУ должна была расставить все точки над "i", а сидя на завалинке безапеляционно называть всех ворами... трындеть не мешки ворочать!
Также вопрос по поводу качества, имхо безобразно вделаны стёкла в мост, да и нужны ли они там?
Mediantos
 
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