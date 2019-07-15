чо?
позвольте - вы киевлянин? каждый день там топаете? по-другому никак не добраться?
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:30
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:01
Там что, по утрам и вечерам люди на работу ходят?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:14
мост построен на налоговые отчисления киевлян. для остальных нужно сделать вход платным. Кличко - бонус за строительство.
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:23
Я и метро не каждый день пользуюсь, так давай метро закроем? Тем более, альтернатив метро полно.
Люди помимо работы еще и отдыхают. Гетто, в которых люди только работают и спят, пусть строят в другом месте.
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:56
Я киевлянин. Был на мосту один раз, причем на прошлых выходных. Конечно по нему не каждый день на работу ходят, но людей в выходной на нём было не протолкнуться, поэтому считаю мост нужен. Другой момент, что цифра более чем в 300 лямов - не кислая. Но в данном случае, что это больше вопрос к НАБУ. Допускаю, что такие сейчас цены, но именно НАБУ должна была расставить все точки над "i", а сидя на завалинке безапеляционно называть всех ворами... трындеть не мешки ворочать!
Также вопрос по поводу качества, имхо безобразно вделаны стёкла в мост, да и нужны ли они там?
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