Система електронних платежів Національного банку України буде працювати у цілодобовому режимі.
Дивися повний текст Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 21:43
Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим.
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:43
Это было бы очень круто. Ускорить движение денег в финансовой системе принесёт ощутимый экономический эффект. Удивляет, что хотя даже сегодня нормальные банки проводят платёж в течение 1 часа, некоторые растягивают удовольствие до регламентных 3 дней
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:56
Re: Систему банківських платежів переводять у цілодобовий ре
Можно реальный пример, чем Вам поможет "движение" Ваших денег с 1:00 до 4:00, например ?
Хотя, например, я даже сейчас могу коммуналку оплатить в Приват24 хоть в 2 часа ночи. Только какой от этого "ощутимый экономический эффект" ?
Не пользуйтесь услугами таких банков. Они или исправятся, или вымрут - это рынок.
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:59
Круто! Интересно, все участники СЕП будут технически готовы к таким переменам...
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:42
Вот вам и реальные изменения, а не обещаного 5 лет ждут и не дождутся.
Респект.
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:44
Вам не кажется странным, что перевести деньги с карты, находящейся на другом конце света, в той же Америке, на карту в Украине занимает по времени доли секунд, через зарубежные платёжные системы. А через украинскую платёжную систему с украинской карты на украинскую, деньги будут идти всю ночь и все выходные.
Экономический эффект? Вы заказываете пиццу ночью, и платите украинской платёжной системе комиссию, а не зарубежной mastercard. Или вызываете такси ночью, чтоб добраться домой. Или нужно перевести деньги другу, который заплатил по счету в баре. Это всё делается сейчас с уплатой комиссии зарубежным платёжным системам, т. е. деньги вымываются из страны. Причём, важно, чтоб деньги ходили не только 24/7, но и моментально
С программной точки зрения, создание такой системы с 24/7 и моментальными переводами, заняло бы время 1 день 1 программиста, это вместе с написанием api, по которому подключились бы все банки.
У нас же, как всегда, выделят на разработку кучу миллионов.
Додано: Вів 10 вер, 2019 15:48
Spets, Какой экономический эфект Вы ждёте??
Как бы это еще боком не вылезло для экономики. Так как, деньги начнут оборачиваться быстрее, а это очередной виток инфляции. (Если конечно не уменьшить денежную массу пропорционально приросту скорости её оборота в данном случае)
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