В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...

Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:02

leonidseleznev2016 написав: Б*дь, все им не так. Ввели налог на покупку валюты - "ааааааа, всепрапала, атбираютпаследнее!!". Уменьшили где-то налоги - "ааааааа, всепрапала, не за что паднимать медицину!!!". Б*дь, все им не так. Ввели налог на покупку валюты - "ааааааа, всепрапала, атбираютпаследнее!!". Уменьшили где-то налоги - "ааааааа, всепрапала, не за что паднимать медицину!!!".

Я хотел бы повториться, потому как злые админы потерли мои посты в других темах. Попробую отредактить без мата:Владельцы частных жилых квадратных метров в многоэтажке синхронно являются совладельцами остальной площади дома включая придомовую территорию. ЖЭК это балансодержатель ( был , но уже перетал им быть и вывел на внебалансовый учет). балансодержатель никогда не был собственником и быть не мог по определению. Потому нельзя передать то , чем ты не владеешь. Азы экономики , йолыпалы. Ремонтировали ровно так как платили счастливые обладатели СВОИХ квартир. А платили по старым данным аж 28 копеек в структуре квартплаты ( на ремонт кровли). И много можно на 28 копеек отремонтировать? Да еще при условии что платят не все.... И кто ремонтировал? Тот, кто выиграл тендер. А кто выиграл? Тот, кто предложил минимальную цену . И кто работал ? Студенты, бомжи и прочая нечисть, которая о технологии не имеет ни малейшего понятия. И это логично т.к раб.сила самая дешевая , а потому тупая и низкоквалифицированная. Иной задешево быть не может . Ну и материалы соответствующие. Плюс надо что-то откатить и спи**ить.Но я так понимаю Порошенко снова виноват уже тем что должен был сам взять горелку в руки или накрайняк Гройсман должен был добавить из своего кармана. Разве может быть иная логика у плебеев ?Больнички. Вот давеча выяснил что главбух райбольницы получает 28 000 грн . Главрач 35. Обычный врач 15. Мало? ИМХО достаточно с учетом сбора налогов.Передали больнички на места? Ну а как иначе ? Почему киевлянин своими налогами должен оплачивать зарплату врача в Хмельницком ? Где логика ? Хотите больницу ? Платите налоги. Хотите качественную медицину - вводите страховую. Оно во всем мире так. А почему у нас должно быть иначе????Хотите качественные дороги? нужны инвестиции. Поляки не смогли без евросоюза построить автобаны. И мы не сможем.И пока зерновозы по сто тонн будут бороздить наши дороги - их не будет. Нужны весы. Пока не будет контроля за исполнением , не будет и законов работающих и смысла их принимать.Оплата на лапу врачу и есть дикая форма страховой медицины, которая по факту уже есть именно в таком виде. нужно это облагородить и ввести страховую медицину, страховую пенсию и т.д. За что заплатил то и получил. По другому не бывает - это закон сохранения энергии и кругооборота денег. Бесплатного ничего не бывает - вопрос только кто за это заплатил.Люди, которые понимают этот нехитрый механизм и логику , уезжают отсюда , а здесь остаются только постсовковые иждивенцы и худшие формы тупиковой формы эволюции славян и хохлобыдло в том числе.И когда дойдет до Вашего спинного мозга что за все нужно заплатить и получить согласно купленным билетам - прозрение и наступит. При этом нужно контролировать правильность и эффективность расходования ТВОИХ налогов, пускай даже упавших в общий котел МЕСТНОГО бюджета. А вот для этой части формулы нужно родиться гражданином, а не населением. Увы.Виноват Порошенко? Да вовсе нет. Выбрали на от**бись депутатов. А кто выбрал? Население. Граждане так не выбирают - у них есть мозги.Ситуацию можно изменить только одним способом - истреблением населения и взращиванием граждан. Но это процесс многовековой и никто из читающих до гражданского общества в Украине не доживет.А иногда хочется сюда дядю Вову. Приехал знакомый из Керчи недавно.... снесла исполнительная служба нужник. Нужник тот был не в плане домовладения. Хозяин предложил узаконить, на что мэрия сказала - мы его завтра бульдозером снесем к чертям , а после этого начинай проектировать новый согласно процедуре. Во как !И не ропщет скрепоносный народец... любит плетку. Веками приучен и другого не понимает.Сюда бы плетку да каленое железо. Лет эдак на пятьдесят. Немца в председатели и роту автоматчиков вместо депутатов. Едет хохол на фуре стотонной - отвели в кювет и повесили на тополе. Не заплатил квартплату - билет в Мацкву , а квартиру сиротам. Украл чужое авто - гоу строить дороги лет на десять без права на помилование. И так чтоб без вариантов и кумовьев, которые все пАрешают.Хохол он нагайку любит. Он по другому не понимает. А те кто понимал , тех в начале прошлого века в Сибири сгноили кого не расстреляли на месте. бы*** порождает только новое бы***. Дарвин не врал. Иначе никак не объяснить что деньги на ремонт кровли могут взяться только из квартплаты жильцов этого дома. Деньгам больше взяться неоткуда по определению. Хорошая кровля стОит хороших денег. А хохлобыдло своим считает только то что внутри квартиры. Что характерно , внутри таких квартир тоже полный пипец - не жило бы*** никогда в приличном жилье, не ело нормальные харчи и не читало хороших умных книжек. Вот и замкнулся кругооборот дерьма в этой стране. Ах да... Зеля как вишенка на торт. Он продолжает играть уем , но уже не на рояле, а по безмозглым черепушкам хохлобыдла. И правильно делает ... по пустому звенит лучше.Как поднять зарплату врачу? Да очень просто! Нужно увеличить налог кому-то другому! Например ФЛП увеличить ЕСВ. Очень простая "одноэтажная" цепочка. И другого механизма цивилизация не придумала. Можно поднять ренту на добычу газа , но тогда поднимется цена на газ для населения.Если в одном месте прИбыло, значит где-то в другом месте убЫло. Это объективная реальность.Как поднять зарплату водителю автобуса ? Нужно увеличить стоимость билета. Но население против повышения цены проезда. Бл#! Тогда нужно увеличить пробег по маршруту за рабочую смену и увеличить срок службы автобуса . Но только автобус против) Ага...можно еще выкинуть льготников . Но льготники против.Что в результате? Убитые маршрутки с укуренными водителями, работающими в две смены за смешную зарплату. И едет в этой обрыганой маршрутке гребаный хохлоидиот за пять гривень , готовый распрощаться с жизнью и\или здоровьем , а проще говоря умереть за съэкономленную еще одну пятерку. де***, Бл#! (с)Это же элементарная логика без всяких специальных знаний и она доступна каждому. Доступна, но игнорится по причине вступления в прямое противоречие с плебейским менталитетом, жаждущим за чужой счет что-то поиметь.