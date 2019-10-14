В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:29
А кто тогда будет наполнять бюджет, если на работу чаще берут до 27 лет, а после - уже неохотно ?
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:07
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:24
вы или тролите или не понимаете сути?...
принцип "Богатые платят больше" реализован в той или иной мере во всех развитых странах: во-первых, люди с низкими доходами вообще не платят налоги - в Германии это до 600-650 евро месяц в зависимости от федеральной земли, в Великобритании до 800 фунтов в месяц (сравните это с 17 грн. в месяц в Украине);
во-вторых, прогрессивная ставка подоходного дохода в зависимости от величины дохода - в Германии до 42%, в Франции до 47%...
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