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В Україні планують звільнити
від оподаткування зарплату...

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:29

А кто тогда будет наполнять бюджет, если на работу чаще берут до 27 лет, а после - уже неохотно ?
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:07

  Конрад Карлович написав:_hunter
Богатые платят больше - не слышали?

Слышал. Там еще что-то про "фабрики -- крестьянам, землю -- рабочим" было. Но они плохо кончили, насколько я помню...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:24

  _hunter написав:
  Конрад Карлович написав:_hunter
Богатые платят больше - не слышали?

Слышал. Там еще что-то про "фабрики -- крестьянам, землю -- рабочим" было. Но они плохо кончили, насколько я помню...

вы или тролите или не понимаете сути?...
принцип "Богатые платят больше" реализован в той или иной мере во всех развитых странах: во-первых, люди с низкими доходами вообще не платят налоги - в Германии это до 600-650 евро месяц в зависимости от федеральной земли, в Великобритании до 800 фунтов в месяц (сравните это с 17 грн. в месяц в Украине);
во-вторых, прогрессивная ставка подоходного дохода в зависимости от величины дохода - в Германии до 42%, в Франции до 47%...
ТЕА
 
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