Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...

moveton написав:

Сомневаюсь, что там проверяющие настолько не разбираются в своём деле, ну да бог с ними. Тема не про экстремальную экономию. В свои-то 167 Вт я верю, как в родные. Они уже больше одного счётчика пережили. Добавить кучу стирки за детьми, горячую ванну из бойлера каждый день, борщи на электроплите... Хорошо, утроим. 500 Вт. Но не в тысячу же раз больше. 500 кВт не кушает даже мой офис на сотню человек с его серверной и кухней на электричестве. Это уже действительно цех какой-то.