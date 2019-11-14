Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...

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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:14

Это для "развития" "ыкспердов" :mrgreen: :
Украинское ядерное общество пытается затормозить отставку главы”Энергоатома”
[16:00 27 ноября 2019 года ] http://ukrrudprom.com/news/Ukrainskoe_y ... ku_gl.html

Общественная организация “Украинское ядерное общество” (УкрЯО) призывает президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука затормозить отставку президента НАЭК “Энергоатом” Юрия Недашковского. Об этом сообщают Українські новини.

Об этом говорится в открытом письме УкрЯО, направленном 27 ноября президенту и главе Кабмина за подписями почетного президента УкрЯО, заслуженного энергетика Украины Владимира Бронникова и председателя координационного совета Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины Максима Кремня.

В своем обращении самая крупная общественная организация в энергетике Украины, которая является членом Европейского ядерного общества, призывает руководство государства немедленно вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг стратегической для Украины ядерно-энергетической отрасли.

“Как стало известно, министр энергетики и защиты окружающей среды срочно инициировал отставку президента НАЭК “Энергоатом” Юрия Недашковского. Человека, который является настоящим профессионалом, который прошел все возможные ступени на атомной электростанции — от обходчика вспомогательного оборудования до генерального директора. Специалиста, который трижды возглавлял “НАЭК” Энергоатом” и был заместителем министра энергетики по вопросам ядерной отрасли и возобновляемой энергетики. Имеет высокий авторитет и доверие всех возможных мировых институтов в ядерной области и выступал с докладом по вопросам обеспечения национальной безопасности на заседании Атлантического совета. Специалист с мировым именем, которому министр Оржель запрещает командировки в США и Европу”, — отмечается в письме.

Авторы письма обращают внимание на то, что с начала военной агрессии России атомная энергетика стала гарантом энергетической безопасности Украины.

“За рекордно короткие сроки ценой огромных усилий атомщиков и непосредственно президента ГП “НАЭК” Энергоатом” Юрия Недашковского был реализован ряд совместных с Европой и США проектов, которые позволили уничтожить историческую зависимость украинской атомной отрасли от российской. Атомщики заставили государство с имперскими амбициями, которое привыкло диктовать условия шантажом и подкупом, стать рядовым игроком на рынке, прозрачно конкурировать за него, а не как обычно диктовать свои условия через политические рычаги”, — напоминают в УкрЯО.

Однако, — отмечают подписанты обращения, — последние заявления министра энергетики и защиты окружающей среды ставят крест не только на будущем развитии, но и на сегодняшней безопасной и надежной работе атомной отрасли, которая обеспечивает более 50% производства дешевой в мире электроэнергии для Украины.

“11 блоков-миллионников уже полгода работают вдвое дешевле, чем платит население за социальным — дешевым тарифом на электроэнергию! При этом, украинские атомщики успевают выполнять все международные требования, обеспечивать физическую защиту АЭС в военных условиях, модернизировать АЭС в соответствии с самыми современными технологиями, продлевать ресурс атомных блоков, в которых истек срок эксплуатации, на 10, а где-то на 20 лет. Программа ЮрияНедашковского “9 блоков по 6 лет” почти реализована. Разве это не критерии эффективной работы государственного предприятия для министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля?”, — спрашивают члены УкрЯО.

Они также напомнили, что НАЭК “Энергоатом” ежегодно занимает первые месяцы среди предприятий Украины по индексу прозрачности, входит в ТОП-5 самых зеленых энергопредприятий мира, успешно проходит все миссии Всемирной ассоциации операторов АЭС и МАГАТЭ (Агентство по ядерной энергетике, входит в общую систему международных организаций ООН), в том числе по проверке эффективности анализа опыта обеспечения эксплуатационной безопасности PROSPER. “Украина с блоками советского дизайна первой в мире приняла миссию из специалистов, работающих на энергоблоках западного дизайна, и успешно прошла проверку. Россия от такой проверки отказалась”, — говорится в обращении.

Авторы обращения выразили возмущение действиями министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, который тормозит все проекты развития и поддержания нормального функционирования атомной отрасли Украины.

“Последние заявления Министра за ограничение производства отечественной атомной электроэнергии в пользу импорта электроэнергии из России и Беларуси, и в то же время против экспорта украинской атомной электроэнергии в Польшу демонстрируют его желание быстро изменить курс от энергонезависимости Украины в сторону зависимости от РФ, от развития атомной энергетики до ее уничтожения. Постоянное наращивание импорта электроэнергии из РФ с параллельным диспетчерским ограничением выдачи полной мощности энергоблоков украинских АЭС, отпуск электроэнергии АЕС по спецобязательствам втрое дешевле указанного российско-белорусского импорта ставят под сомнение профессионализм и компетенцию действующего министра А. Оржеля”, — отмечается в открытом письме к руководству государства.

Все это представляет опасность не только для стабильной работы энергосистемы Украины, но и стабильного обеспечения населения Украины доступной атомной электроэнергией, предупреждают авторы обращения.

Или чей "Гешефт"?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 27 лис, 2019 20:18, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:16

  dinozavrik написав:які 3 кВт/год? це вже не вмикати пралку поки вода в чайнику гріється, і не вмикати більше ніж 1камфорка на електроплиті? в мене зараз 380В 40А автомат, ніякого особливо паперу не підписував - просто оплатив за підключену потужність

Не поленитесь изучить свой договор с поставщиком. :mrgreen:
Цифры там стоят указанные.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:24

  Kudrjavuy написав:
  dinozavrik написав:які 3 кВт/год? це вже не вмикати пралку поки вода в чайнику гріється, і не вмикати більше ніж 1камфорка на електроплиті? в мене зараз 380В 40А автомат, ніякого особливо паперу не підписував - просто оплатив за підключену потужність

Не поленитесь изучить свой договор с поставщиком. :mrgreen:
Цифры там стоят указанные.

Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року, так як нема газу - то стоїть електричний котел на опалення + електроплита. Стандартне підключення, скажіть конкретно що саме ви хочете хнайти в договорі?
dinozavrik
 
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