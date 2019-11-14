Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
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dinozavrik написав:які 3 кВт/год? це вже не вмикати пралку поки вода в чайнику гріється, і не вмикати більше ніж 1камфорка на електроплиті? в мене зараз 380В 40А автомат, ніякого особливо паперу не підписував - просто оплатив за підключену потужність
Не поленитесь изучить свой договор с поставщиком. Цифры там стоят указанные.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
dinozavrik написав:які 3 кВт/год? це вже не вмикати пралку поки вода в чайнику гріється, і не вмикати більше ніж 1камфорка на електроплиті? в мене зараз 380В 40А автомат, ніякого особливо паперу не підписував - просто оплатив за підключену потужність
Не поленитесь изучить свой договор с поставщиком. Цифры там стоят указанные.
Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року, так як нема газу - то стоїть електричний котел на опалення + електроплита. Стандартне підключення, скажіть конкретно що саме ви хочете хнайти в договорі?
dinozavrik написав:які 3 кВт/год? це вже не вмикати пралку поки вода в чайнику гріється, і не вмикати більше ніж 1камфорка на електроплиті? в мене зараз 380В 40А автомат, ніякого особливо паперу не підписував - просто оплатив за підключену потужність
Не поленитесь изучить свой договор с поставщиком. Цифры там стоят указанные.
Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року, так як нема газу - то стоїть електричний котел на опалення + електроплита. Стандартне підключення, скажіть конкретно що саме ви хочете хнайти в договорі?
В нём указана мощность max Стр 1.- "Предмет договору" - абзац первый. - строка вторая
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Не поленитесь изучить свой договор с поставщиком. Цифры там стоят указанные.
Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року, так як нема газу - то стоїть електричний котел на опалення + електроплита. Стандартне підключення, скажіть конкретно що саме ви хочете хнайти в договорі?
В нём указана мощность max Стр 1.- "Предмет договору" - абзац первый. - строка вторая
Дозволена приєднана потужність 25 кВт, напруга 380В, категорія надійності 3тя
dinozavrik написав:Приватникам до 30кВт*год дають спокійно, тим в кого нема газу і є тільки електроопалення
Текперь: 1. Когда ВЫ оформляли "Договор" - 2018 (год) 2. Сколько Вами было оплачено за каждый киловатт подключенной мощности свыше 3х киловатт?(ДТЭК-?) 3. Разницу в 380В (счётчик, проводка, бытовая перефазировка,...) и 220(технически мне не нужно объяснять) только официальные цены в год подключения.(к примеру в 13м это стоило 1 т грн за +1 кВт - в 90е мы не знали, что это такое -никому) 4. Сколько обошелся "Акт осмотра" на разрешение к подключению, и т.д.
Объясню: "пришло время" и у меня "срезали" всё, что было свыше 3х кВт(по третьим причинам) - теперь "только за отдельную плату" ВСЁ, что в своё время вышло за рамки серого "б..."
Поэтому "дають спокійно" - имеют реальные цифры выходящие за "общие рамки".(даже в сельской местности - ограниченно масляным трансформатором от "царя гороха" в 5кВт, это из моей практики) ВСЁ стоит отдельно своих денег.
dinozavrik написав:Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року,
- с ДТЭК?
В некоторых случаях "лишнее подключение"... - сравнимо "со своим ветрячком" - по ценам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
dinozavrik написав:Приватникам до 30кВт*год дають спокійно, тим в кого нема газу і є тільки електроопалення
Текперь: 1. Когда ВЫ оформляли "Договор" - 2018 (год) 2. Сколько Вами было оплачено за каждый киловатт подключенной мощности свыше 3х киловатт?(ДТЭК-?) 3. Разницу в 380В (счётчик, проводка, бытовая перефазировка,...) и 220(технически мне не нужно объяснять) только официальные цены в год подключения.(к примеру в 13м это стоило 1 т грн за +1 кВт - в 90е мы не знали, что это такое -никому) 4. Сколько обошелся "Акт осмотра" на разрешение к подключению, и т.д.
Объясню: "пришло время" и у меня "срезали" всё, что было свыше 3х кВт(по третьим причинам) - теперь "только за отдельную плату" ВСЁ, что в своё время вышло за рамки серого "б..."
Поэтому "дають спокійно" - имеют реальные цифры выходящие за "общие рамки".(даже в сельской местности - ограниченно масляным трансформатором от "царя гороха" в 5кВт, это из моей практики) ВСЁ стоит отдельно своих денег.
dinozavrik написав:Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року,
- с ДТЭК?
В некоторых случаях "лишнее подключение"... - сравнимо "со своим ветрячком" - по ценам.
За 25 кВт заплатив 30 тис грн, однією платіжкою (1200 грн за кВт, якщо б брав менше ніж 16 - то було б дорожче за кВт), 1500 грн - проект. Підключали дууууже довго, оплачено було десь в серпні - по факту приєднали в лютому ( можливо чекали що занесу якись подарунок, але замість подарунків я залишив скаргу на гарячій лінії що терміни зривають які в договорі написані ). За газ хотіли багато не по документах - тому його не підключав і поставив електрокотел, перевів на двох зонний тариф ( теж довго робили) коштувало щось 150 грн, також на тариф на електроопалення (там якась одна чи дві квитанції оплачувались, кілька сотень грн). Можливо повезло бо не далеко доволі нова підстанція, пропонували більше брати - але мені і 25 то з суттєвим запасом Зараз у нас тариф на підключення дуже сильно підняли (3200 грн за кВт) і лічильник клієнт вже сам ставить Договір з Львівобленерно
Батенька, Вы при "коммунизьме" живёте! На Востоке, Юге,.. Украины о таких условиях и мечтать не приходиться!(такие цифры звучали до 2013 года, но не более 10кВт) - Я физически не могу представить трансформатор(подстанцию) на Ваш населённый пункт. - И за чей счёт "банкет".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy, может просто новые подстанции строить нужно, а не жаловаться, что старые перегружены? https://www.google.com/maps/@46.4768847 ... a=!3m1!1e3 - недавно построенная подстанция в центре Одессы. Судя по снимку, чуть меньше, чем 50x40 метров. 80 МВт. Про цену вообще никто не заикался. Главной проблемой была земля. Поставить такую же в поле рядом с небольшим городом должно быть вообще не вопросом. Главное, чтобы он был готов эту мощность скушать.
Батенька, Вы при "коммунизьме" живёте! На Востоке, Юге,.. Украины о таких условиях и мечтать не приходиться!(такие цифры звучали до 2013 года, но не более 10кВт) - Я физически не могу представить трансформатор(подстанцию) на Ваш населённый пункт. - И за чей счёт "банкет".
Банкет за рахунок клієнтів, вартість тарифу для населення суттєво вища ніж та за якою електроенергію продають за кордон. Тому для мене загадка - чому Мінекоенерго весь час намагаться піднімати ціни для населення та промисловості За містом знайомі ставили власну підстанцію на котеджне містечко - теж по 25кВт кожен оформляв. у місті багато підстанцій, напевно повезло що не завантажена лінія була поруч, за містом - багато де фізично нема куди приєднатись для такої потужності