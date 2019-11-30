У Києві розпочався пробний перепис населення. Це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.
Дивися повний текст У Києві стартував пробний перепис населення.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:15
У Києві стартував пробний перепис населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві стартував пробний перепис населення.
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:20
Re: У Києві стартував пробний перепис населення
для меня єто странно есть же паспортный реєстр есть же ИНН и так далее неужели они не сведений . Менты по паспорту находят в базе за пару минут .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:25
Re: У Києві стартував пробний перепис населення
даю идею ! организовать бесплатную раздачу шоколадок по паспорту или свидетельству
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:32
Лучше гречку! На неё есть условный рефлекс, да и шоколад сейчас овняный.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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