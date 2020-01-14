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Мінекономіки: половина
українців працездатного віку...

Мінекономіки: половина українців працездатного віку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:17

  ruslan42212 написав:Але утримання с з/п мають бути зменшені.

А уже имеющихся пенсионеров как тогда кормить? -- в этом проблема всех пенсионных реформ: если что-то делать -- "бунты" будут прямо сейчас, если не делать ничего -- проблемы будут "когда-то потом" -- у послидовныкив.
_hunter
 
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