У Києві викрили шахрая, який під виглядом купівлі валюти незаконно заволодів коштами потерпілого в сумі $30 тис.
Дивися повний текст У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за допомогою оголошень.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:30
У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за...
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Дивися повний текст У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за допомогою оголошень.
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:47
Re: У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за...
Для обміну валют існують банки! Печерна доба...
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:52
Додано: Вів 18 лют, 2020 13:00
...мне вот тоже стало интересно: тачку взял напрокат, или со свалки где подобрал, на "евро-лейблах что ли?... что значит "заблокировал двери и убежал.." - стоимость брошенной тачки во много раз дешевле ожидаемого барыша??
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