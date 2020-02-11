У Києві викрили шахрая, який під виглядом купівлі валюти незаконно заволодів коштами потерпілого в сумі $30 тис.
Дивися повний текст У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за допомогою оголошень.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:30
У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за...
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Дивися повний текст У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за допомогою оголошень.
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:47
Re: У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за...
Для обміну валют існують банки! Печерна доба...
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:52
Додано: Вів 18 лют, 2020 13:00
...мне вот тоже стало интересно: тачку взял напрокат, или со свалки где подобрал, на "евро-лейблах что ли?... что значит "заблокировал двери и убежал.." - стоимость брошенной тачки во много раз дешевле ожидаемого барыша??
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:26
[url][/url]safonovstanislav До чого тут комісії на обмін онлайн?
Люди ведуться на обмін готівки з рук у якихось лівих люлей, яких бачать уперше і це дурість у сучасному світі. У касах банків немає додаткових комісій при придбанні чи продажу інвалюти.
Щодо онлайн обміну, додаткові комісії також можуть бути повністю відсутніми, але все залежить від самої картки / класу / пакету, тощо.
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:36
А как, в таком случае, называется разница курсов (между кассой банка и "серым" обменником)?
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:54
Та ніяк не називається. Різниця в курсах - замануха для тих, хто хоче зекономити "100 доларів" ігноруючи ризик втратити всю суму / життя чи отримати по голові чи купу фальшивих грошей. Обмін валют у банку операція з нульовим ризиком, з рук - з найвищим, у обміннику - залежить від його легальності - ви й самі це розумієте. Ймовірно ті, хто заохочує погратися на чорному / сірому ринку, зацікавлені у нових клієнтах.
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