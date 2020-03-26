За умов жорсткого карантину, у половини українців...

Додано: Суб 28 бер, 2020 23:17

Аlександр написав: В два раза - значит, наполовину

Не у всех ведь получается окончить младшие классы В два раза - значит, наполовинуНе у всех ведь получается окончить младшие классы

Аlександр написав: А где я запостил, чтобы цена была ниже себестоимости

Это уже ваши производные-логарифмы. Я же предложил цены немного интегралом нагнуть, для чего есть все предпосылки. В том числе и 3.5-кратный девал с 2014 года. Неужели проели? Отнюдь.

Но если будут перегибы, то тогда конечно, одно из двух - либо дефицит, либо бодяжное качество. А где я запостил, чтобы цена была ниже себестоимостиЭто уже ваши производные-логарифмы. Я же предложил цены немного интегралом нагнуть, для чего есть все предпосылки. В том числе и 3.5-кратный девал с 2014 года. Неужели проели? Отнюдь.Но если будут перегибы, то тогда конечно, одно из двух - либо дефицит, либо бодяжное качество.

Аlександр написав: Ах! Если бы вы еще умели читать не только себя. Помимо дизтоплива, я еще ряд причин перечислил. Ах! Если бы вы еще умели читать не только себя. Помимо дизтоплива, я еще ряд причин перечислил.

Но вы старайтесьВо-первых, бизнес и так на конкурентном рынке ставит цену такую, чтобы прощупать максимальный доход, т.е. там, где рост цены привел бы бОльшему падению объема спроса и соответственно падению выручки, а снижение цены - не привело бы к достаточному росту объема спроса, чтобы выручка не упала. Этот баланс периодически прощупывается всякими акциями. Вы предлагаете вмешаться в этот механизм (это уже нерыночный метод) и принудительно снизить цену. Исходя из первой предпосылки, это существенно обвалит выручку - объем спроса не возрастет достаточно. Не надо весь бизнес считать дураками.Во-вторых, что куда проще объяснить - вы там предлагали обвалить цены сразу на треть. Для многих товаров это куда выше торговой наценки.В-третьих, неизбежное последствие подобных вмешательств в рыночные механизмы - проявление "черного рынка" в той или иной степени. Товары просто будут исчезать из продажи в контролируемых точках, и продаваться в неконтролируемых, появятся всякие ухищрения, как продать товар/услугу по реальной, рыночной цене, а не навязанной вами. Весь это цирк уже проходили, история знает достаточно примеров, и все говорят об ущербности предлагаемого вами подхода.А вы, кроме себя еще что-то слышите? Есть мировые цены на сырье - если вы пытаетесь прогнуть на него цены внутри, все оно просто уйдет на экспорт. Есть импорт, которому чихать на ваши идеи о снижении цен, расходы на него у наших предприятий не упадут - это все, от оборудования и материалов до услуг и лицензионных платежей. Все ваши инициативы по директивной установке цен и зарплат обречены на провал по определению, мало того, они только усугубят ситуацию, вызовут дисбалансы, заведут еще большую часть экономики в тень, спровоцируют панику у населения и желание вывести капитал отсюда у бизнеса.