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Чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що був в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:37

  _hunter написав:А зачем их часами носить? :shock: -- 15 минут добежать до ближайшего магаза, 30 минут -- купить все необходимое не неделю, 15 минуд добежать назад. -- у меня час получился. Даже если бежать до магаза 30 минут -- всеравно в "норматив".


Как зачем? Некоторым людям приходится работать на рабочем месте - например тем же продавцам. Думаете они меняют эти маски каждые два часа? Часто эта маска на работе раздражает - маску начинают поправлять, снимать, одевать, трогать свое лицо. Маска вызывает чувство ложной безопасности.
hlaaluu
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:42

  hlaaluu написав:
  _hunter написав:А зачем их часами носить? :shock: -- 15 минут добежать до ближайшего магаза, 30 минут -- купить все необходимое не неделю, 15 минуд добежать назад. -- у меня час получился. Даже если бежать до магаза 30 минут -- всеравно в "норматив".


Как зачем? Некоторым людям приходится работать на рабочем месте - например тем же продавцам. Думаете они меняют эти маски каждые два часа? Часто эта маска на работе раздражает - маску начинают поправлять, снимать, одевать, трогать свое лицо. Маска вызывает чувство ложной безопасности.

У "например тем же продавцам" инстинкт самосохранения должен буквально кричать о необходимости ношения маски -- лучше респиратота -- и о их периодической смене.
Почему "тут" нужно объяснять пользу ношения масок -- я, честно говоря, не понимаю.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:45

_hunter маски не защищают продавцов. Противочумный костюм? :roll:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:52

  Ромасик написав:_hunter маски не защищают продавцов. Противочумный костюм? :roll:

Я же написал -- респираторы. Желательно многоразовые -- но ими нужно уметь пользоваться и обслуживать. Желательно сопровождать или плотно сидящими очками или прозрачной "заслонкой".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:30

  hlaaluu написав:
  _hunter написав:В который раз повторяю: маски -- это средство борьбы с распространителями (в основном)

Это понятно, но будет увеличиваться риск заражения для людей носящих маски часами из-за боязни попасть под штраф. Т.е. совсем обратный эффект.

Бесполезно. Логика не работает против безсознательного телестраха. Можно вспомнить как нас пугали ассоциацией, гейропейцами, юванельной юстицией и солдатами НАТО. Вот сейчас примерно та же ситуация, тольк зомбируют уже не российские СМИ, а украинские.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:45

  _hunter написав:
  Ромасик написав:_hunter маски не защищают продавцов. Противочумный костюм? :roll:

Я же написал -- респираторы. Желательно многоразовые -- но ими нужно уметь пользоваться и обслуживать. Желательно сопровождать или плотно сидящими очками или прозрачной "заслонкой".

еще глаза и костюмы. И кто заплатит за этот банкет (по крайней мере за намордники ффп3)? Или ото абы було?
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 09:19

Смешно то, что ни Минздрав Украины, ни ВОЗ не требуют обязательно носить маски на улицах и в общественных местах. Более того они чуть ли не прямо заявляют что это бесполезно и непродуктивно.
Зато в МВД оказывается, лучшие специалисты-вирусологи, эпидемиологи, инфеккционисты работают, с тремя классами образования и ментовским ПТУ.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:48

  Ромасик написав:
  _hunter написав:
  Ромасик написав:_hunter маски не защищают продавцов. Противочумный костюм? :roll:

Я же написал -- респираторы. Желательно многоразовые -- но ими нужно уметь пользоваться и обслуживать. Желательно сопровождать или плотно сидящими очками или прозрачной "заслонкой".

еще глаза и костюмы. И кто заплатит за этот банкет (по крайней мере за намордники ффп3)? Или ото абы було?

Тут каждый для себя решает сам, что ему важнее: собственное (и близких) здоровье, или "оплата банкета".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:53

  Shram написав:Смешно то, что ни Минздрав Украины, ни ВОЗ не требуют обязательно носить маски на улицах и в общественных местах. Более того они чуть ли не прямо заявляют что это бесполезно и непродуктивно.
Зато в МВД оказывается, лучшие специалисты-вирусологи, эпидемиологи, инфеккционисты работают, с тремя классами образования и ментовским ПТУ.

Ссылочку можно? -- на прямое заявление о бесполезности?

Тут, ведь, какая забавная штука: при сохранении дистанци -- да, без маски можно обойтись. Но кто может _гарантировать_ что эту дистанцию не нарушит какой-нить "мимопроходил"? -- вы их оббегать будете? а при соосных курсах -- убегать?
Кто сможет гарантировать, что человек не забудет натянуть маску при входе в "не улицу"? -- тут люди на голове очки "теряют"...
_hunter
 
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