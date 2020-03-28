Чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що був в...

Додано: Суб 04 кві, 2020 09:19

Смешно то, что ни Минздрав Украины, ни ВОЗ не требуют обязательно носить маски на улицах и в общественных местах. Более того они чуть ли не прямо заявляют что это бесполезно и непродуктивно.

Зато в МВД оказывается, лучшие специалисты-вирусологи, эпидемиологи, инфеккционисты работают, с тремя классами образования и ментовским ПТУ.