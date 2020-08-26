RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чоловіка оштрафували на 17 000
гривень за те, що був в...

Чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що був в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:00

Re: Чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що був в..

Зображення

Чего масок, пусть уже в скафандрах ходят.
Вирус же опасен и проникает через кожу и сетчатку глаз, нет? :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:12

Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2427
З нами з: 26.02.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину...
R2 » Сер 26 сер, 2020 19:43
3 177
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 13:37
mapamapa
Дефіцит держбюджету України перевищив 50 мільярдів гривень
R2 » Чет 27 сер, 2020 12:27
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 12:28
Moneta
За тиждень бізнес отримав 653 млн гривень "доступних"...
R2 » Сер 26 сер, 2020 11:13
1 44
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 11:13
d_s_n

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.