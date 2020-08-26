Чего масок, пусть уже в скафандрах ходят.
Вирус же опасен и проникает через кожу и сетчатку глаз, нет?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:00
Re: Чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що був в..
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|