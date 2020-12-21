Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:40
Двойное гражданство зло - 2014-й доказал это всем более чем убедительно. Желающих стать гражданином другой страны не стоит задерживать, у таких людей нет Родины, такие люди никогда не встанут на ее защиту. С другой стороны Украина обязана на своей территории имплементировать целиком и полностью "британское право", создать равные условия для ведения бизнеса для граждан и иностранцев. Другими словами: обеспечить всем желающим иностранцам и тем кто таким стал возможность свободно жить и работать в Украине. Гос.служба, Армия и МВД, правительство, депутаты и прочие чиновники всех уровней должны быть исключительно гражданами Украины.
Додано: П'ят 01 тра, 2020 17:13
agcsc
Не поможет, в современном мире, все на бабках держится.
За бабло не трудно стать украинцем, только никто не хочет.
Даже самый сильный патриот может рвать вышиванку, а через неделю уехать навсегда в Канаду, как по Вашему он патриот?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: П'ят 01 тра, 2020 17:17
Родина там где ж.па в тепле,
убедите меня, что это не так?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:26
Просто какой-то олигарх решил организовать монополию на торговлю кріпаками и закидывает удочку...
Может даже протянет закон, по которому нужно будет бегать и клянчить на коленях разрешение у хозяина, чтобы отпустил побатрачить в чужом имении.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:32
у кріпаков родины нет, у них вместо родины есть хозяин. Продаст хозяин кріпака в другое имение и будет кріпак привязан уже к другому имению. Если кріпак самовольно сбежал работать к другому хозяину, то положено вернуть кріпака назад.
Это свободный человек сам решает где ему работать и на каких условиях. А кріпаку условия ставит хозяин.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:28
А с какой стати вообще подавать какой-то запит?
Барыжить кріпаками запрещает ст.43 Конституции Украины:
Это не заробитчанин должен запити подавать, а государство обязано создавать условия, чтобы каждый гражданин мог реализовать свое право на труд.
И если человек хочет работать за границей - это его право. Государство обязано создать условия, чтобы гражданин мог свободно работать за границей, без каких-либо запитов, разрешительных справок и тому подобного.
Требовать какие-то документы или справки для выезда на работу за границу - это нарушение Конституции Украины.
Если государство не способно оплатить дорогу за границу и обратно желающему поработать за границей, то оно по крайней мере не должно создавать перепоны.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|