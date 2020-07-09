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Зеленський просить Раду
скасувати обмеження зарплат...

Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:04

Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в розпорядженні на сайті ВР, проект закону №3708.

Дивися повний текст Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:05

А шо такое ворованные деньги истощаются??
Українець
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:11

Re: Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат...

Що за наглі зажерливі морди ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:14

Ну так премии им в помощь :) Они себе их и так каждый месяц выписывают.
Igorten
 
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