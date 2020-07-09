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Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат...
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в розпорядженні на сайті ВР, проект закону №3708.
Дивися повний текст Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:05
А шо такое ворованные деньги истощаются??
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:11
Що за наглі зажерливі морди ...
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:14
Ну так премии им в помощь
Они себе их и так каждый месяц выписывают.
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Igorten
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:06
А шо за пиз..ёжь?! Зеля наоборот попросил снять законопроекты об отмене ограничений.
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Contortum
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Додано: Пон 13 лип, 2020 18:43
Contortum написав:
А шо за пиз..ёжь?! Зеля наоборот попросил снять законопроекты об отмене ограничений.
Так просил, так просил ...
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