Finance.ua: Что можно купить, если бросить курить прямо...

Сколько сэкономит заядлый курильщик
Курить не только вредно, но и дорого. Для курильщика расходы на сигареты – привычное дело. Поэтому он не замечает, как сильно эта привычка бьет по кошельку. Мы посчитали, сколько тратит человек, выкуривающий в день пачку, к примеру, Davidoff Silver или Parliament Silver Blue. Сейчас средняя розничная цена таких сигарет -– 55 гривен, и она постоянно растет. Итак, что сможет купить заядлый курильщик, если прямо сейчас избавится от этой пагубной привычки?
Дивися повний текст Что можно купить, если бросить курить прямо сейчас