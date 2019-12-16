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Finance.ua: Что можно купить, если бросить курить прямо...
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:04
Пропонуємо до обговорення:
Сколько сэкономит заядлый курильщик
Курить не только вредно, но и дорого. Для курильщика расходы на сигареты – привычное дело. Поэтому он не замечает, как сильно эта привычка бьет по кошельку. Мы посчитали, сколько тратит человек, выкуривающий в день пачку, к примеру, Davidoff Silver или Parliament Silver Blue. Сейчас средняя розничная цена таких сигарет -– 55 гривен, и она постоянно растет. Итак, что сможет купить заядлый курильщик, если прямо сейчас избавится от этой пагубной привычки?
Дивися повний текст Что можно купить, если бросить курить прямо сейчас
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:59
Хрен там! Не курю не пью а денег нет!
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