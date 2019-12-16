|
|
|
Finance.ua: Что можно купить, если бросить курить прямо...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:04
Пропонуємо до обговорення:
Сколько сэкономит заядлый курильщик
Курить не только вредно, но и дорого. Для курильщика расходы на сигареты – привычное дело. Поэтому он не замечает, как сильно эта привычка бьет по кошельку. Мы посчитали, сколько тратит человек, выкуривающий в день пачку, к примеру, Davidoff Silver или Parliament Silver Blue. Сейчас средняя розничная цена таких сигарет -– 55 гривен, и она постоянно растет. Итак, что сможет купить заядлый курильщик, если прямо сейчас избавится от этой пагубной привычки?
Дивися повний текст Что можно купить, если бросить курить прямо сейчас
-
D2
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:59
Хрен там! Не курю не пью а денег нет!
-
minad2020
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 24.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:03
minad2020 написав:
Хрен там! Не курю не пью а денег нет!
Да,это ещё раз подтверждает,неразрешимость двух загадок в природе:Откуда берётся-пыль и куда деваются-деньги....????
-
chumakcm1430
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 27.08.18
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:37
Вспоминаются сразу два анекдота:
-------------------------------------
На пороге роскошного отеля стоит господин, курит дорогую сигару. К нему подходит странствующий проповедник, спрашивает:
– Сэр, сколько стоит ваша сигара?
– Восемь долларов.
– А сколько сигар в день вы выкуриваете?
– Пять.
– Значит, вы теряете сорок долларов в день. А сколько лет вы курите?
– Да почти всю жизнь.
– Сэр, если бы вы не курили, за эти годы вы нажили бы целое состояние!
– Господин проповедник! А вы когда-нибудь курили?
– Нет.
– Так вот за моей спиной стоит отель. Вы можете его купить. Кстати, он мой.
-------------------------------------
Стоит на улице господин с сигарой, к нему подходит нищий:
– Сэр, дайте мне, пожалуйста, доллар. Я голодный, хочу купить гамбургер.
– Дорогой, пошли в бар, я куплю бутылку классного виски. Выпьем, отдохнем, расслабимся.
– Сэр, я не пью. Дайте мне доллар.
– Ну, хорошо. Тогда пойдем в публичный дом, я куплю тебе самую роскошную проститутку.
– Я не интересуюсь публичными женщинами. Дайте мне, пожалуйста, доллар.
– Ну, ладно. Мы с тобой пойдем на скачки, поставим на классного жеребца. Ты выиграешь кучу денег!
– Сэр, я не играю в азартные игры. Дайте мне доллар, пожалуйста.
– Дам я тебе доллар, дам. – Обращается к жене:
– Мэри, посмотри, что бывает с теми людьми, которые не таскаются по публичным домам, не играет на скачках и не пьют хороший виски.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 567
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|48
|9800
|
|
|0
|76
|
Чет 23 лип, 2020 10:08
D2
|
|0
|53
|
Чет 23 лип, 2020 10:04
D2
|