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На будівництво аеропорту
Дніпра має піти 2 мільярди з...

На будівництво аеропорту Дніпра має піти 2 мільярди з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:15

На будівництво аеропорту Дніпра має піти 2 мільярди з...

Пропонуємо до обговорення:
Оновлений аеропорт Дніпра стане ще одним кроком держави на шляху до цивілізованого й комфортного суспільного життя.

Дивися повний текст На будівництво аеропорту Дніпра має піти 2 мільярди з бюджету - ОП.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:15

Вместо ремонта дорог и мостов они делают новый аэропорт! Клоуны оторвались от земли они даже не ведают какие дороги рядом в селах.
l4567
 
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