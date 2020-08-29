Оновлений аеропорт Дніпра стане ще одним кроком держави на шляху до цивілізованого й комфортного суспільного життя.
Дивися повний текст На будівництво аеропорту Дніпра має піти 2 мільярди з бюджету - ОП.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 12:15
На будівництво аеропорту Дніпра має піти 2 мільярди з...
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Дивися повний текст На будівництво аеропорту Дніпра має піти 2 мільярди з бюджету - ОП.
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:15
Вместо ремонта дорог и мостов они делают новый аэропорт! Клоуны оторвались от земли они даже не ведают какие дороги рядом в селах.
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