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Наглядову раду "Нафтогазу"
полишає іноземець: "Наростає...

Наглядову раду "Нафтогазу" полишає іноземець: "Наростає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:18

Наглядову раду "Нафтогазу" полишає іноземець: "Наростає...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НАК.

Дивися повний текст Наглядову раду \"Нафтогазу\" полишає іноземець: \"Наростає саботаж з боку корумпованих сил\".
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А як же заяви нашого величного прозидента...
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Пусть вернет все зарплаты, рехфарматор!!!
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