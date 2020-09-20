Про це повідомляє прес-служба НАК.
Дивися повний текст Наглядову раду \"Нафтогазу\" полишає іноземець: \"Наростає саботаж з боку корумпованих сил\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 жов, 2020 12:18
Наглядову раду "Нафтогазу" полишає іноземець: "Наростає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наглядову раду \"Нафтогазу\" полишає іноземець: \"Наростає саботаж з боку корумпованих сил\".
Додано: Пон 12 жов, 2020 13:24
Місцеві туземні колоніальні лохи вже не хочуть віддавати золото за стікляні демократичні буси ???
Додано: Пон 12 жов, 2020 13:46
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|