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Зарплату «в конвертах» отримує
кожен восьмий працівник...

Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:45

Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник...

Пропонуємо до обговорення:
Незадекларована праця залишається однією з головних економічних і соціальних подразників суспільства.

Дивися повний текст Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:45

Ха-ха-ха, смешная статья, порадовала меня от души. А суть в небольшой ошибке. Зарплату "не в конверте" получает каждый восьмой работник столицы
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:52

Смешные штрафы для работодателей. Там надо приписать пару нулей, может тогда что-то изменится.
alex7gk
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