RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зарплату «в конвертах» отримує
кожен восьмий працівник...

Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:45

Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник...

Пропонуємо до обговорення:
Незадекларована праця залишається однією з головних економічних і соціальних подразників суспільства.

Дивися повний текст Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник столиці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91231
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:45

Ха-ха-ха, смешная статья, порадовала меня от души. А суть в небольшой ошибке. Зарплату "не в конверте" получает каждый восьмой работник столицы
Amid
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 12.06.08
Подякував: 170 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:52

Смешные штрафы для работодателей. Там надо приписать пару нулей, может тогда что-то изменится.
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:49

  alex7gk написав:Смешные штрафы для работодателей. Там надо приписать пару нулей, может тогда что-то изменится.

Что то изменится когда налоги будет платить сам работник, индивидуально. Сколько заработал прибыли, по ней и заплатил налоги.
А то получается - Я не виноват, за меня не заплатили.

- Дядя Вася, на фирме подрабатываете на заказиках? Фирма продает, подкидывает левую подработку, а вы подключаете? -
- Да -
- А для пенсии стаж идет? -
- Нет. Так если бы меня кто то официально оформил и за меня налоги заплатил -
- А чего же сами не оформитесь частным предпринимателем? Набили бы себе постоянных клиентов по подключению и ремонтам -
- Так это же надо налоги платить. Вот если бы за меня фирма заплатила. -

И так кого не спроси. Вот если бы нашару. То другое дело. :D

Может дядю Васю нужно штрафануть за неуплату налогов по прибыли?
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3225
З нами з: 15.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:21

  p_a_l написав:
  alex7gk написав:Смешные штрафы для работодателей. Там надо приписать пару нулей, может тогда что-то изменится.

Что то изменится когда налоги будет платить сам работник, индивидуально. Сколько заработал прибыли, по ней и заплатил налоги.
А то получается - Я не виноват, за меня не заплатили.

- Дядя Вася, на фирме подрабатываете на заказиках? Фирма продает, подкидывает левую подработку, а вы подключаете? -
- Да -
- А для пенсии стаж идет? -
- Нет. Так если бы меня кто то официально оформил и за меня налоги заплатил -
- А чего же сами не оформитесь частным предпринимателем? Набили бы себе постоянных клиентов по подключению и ремонтам -
- Так это же надо налоги платить. Вот если бы за меня фирма заплатила. -

И так кого не спроси. Вот если бы нашару. То другое дело. :D

Может дядю Васю нужно штрафануть за неуплату налогов по прибыли?

Что работник платит что работодатель не имеет значения. Важна какая сумма остается чистыми. Выбор между конверт + официалка и официалька будет очевидным. Ну и часть народа и с официалки платить ниче не будут, т.к понятно что кашмарить людей по одному куда накладнее чем кошмарить фирмы. По этому народ будет считать , что проскочат как сейчас происходит с приемом платежей на карту Привата.
ssnet
1
 
Повідомлень: 2004
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:38

Ну-ну, математика 3 клас.

  p_a_l написав:
  alex7gk написав:Смешные штрафы для работодателей. Там надо приписать пару нулей, может тогда что-то изменится.

Что то изменится когда налоги будет платить сам работник, индивидуально. Сколько заработал прибыли, по ней и заплатил налоги.
А то получается - Я не виноват, за меня не заплатили.

...

Может дядю Васю нужно штрафануть за неуплату налогов по прибыли?

Від перестановки доданків сума не змінюється! Для зміни цієї ситуації доцільно або підняти мінімалку до середньої зарплати по ринку в Країні, що в свою чергу веде за собою хвіст інших питань, в основному які потребують скорочення витрат/пошук фінансування на держслужбовців (а хто в цій владі наважиться на таке?) або відмінити з себе більшу частину податків таких як 22% ЄСВ, 20% ПДВ, 1.5% воєнний збір і 18% ПДФО, замінити їх на 10% з заробітної плати на соціальні потреби і 5% з продажів на потреби держави. І будь-якому роботодавцю зрозуміло, що краще легально платити 10% і не мати проблем ніж приховувати, це вже не 41.5%. І будь-якому продавцю також зрозуміло про 5% замість 20%. Навіщо тоді буде тримати в штаті по-декілька бухгалтерів і вести подвійну бухгалтерію з ризиком для бізнесу. Навіть, відпаде потреба у ФОПах з їх обмеженням у доходах і кількості працівників. Невигідно лише експортерам, які повертають собі ПДВ і чиновникам які розподіляють бюджет Пенсійного фонду і інших податків (і знову ж таки, а хто в цій владі наважиться на скорочення витрат на державний апарат і відміну таких величезних корупційних потоків?). Тому тут проблема не в тому, що люди не хочуть платити шалену данину, а в кризі державного управління: дуже багато хочуть і натомість нічого не можуть запропонувати. Можливо у когось є інші думки, будь-ласка?! ;)
mr_nikolas_95
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:55

Re: Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник..

сумма зминыться когда начнут платить сами и штрафы получать сами - появятся вопросы, куда налоги идут, а там, глядишь, и до диалога с властью дойдет, и до спроса с выбранных

пока же выборы - такое себе развлечение, навроде сходить в кино всей семьей
cohan
 
Повідомлень: 454
З нами з: 27.09.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За кредитами в Україні не платить кожен другий позичальник
R2 » Пон 05 жов, 2020 20:12
7 491
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 14:11
alt402
З 2021 року ФОП-найманий працівник звільняється від...
R2 » Вів 29 вер, 2020 15:10
1 272
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 15:10
galina_apolonova3620
Зеленський: Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у... 1, 2
R2 » Пон 21 вер, 2020 10:34
10 693
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 вер, 2020 11:02
boss2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.