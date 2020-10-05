Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник...

Додано: Вів 17 лис, 2020 10:49

alex7gk написав: Смешные штрафы для работодателей. Там надо приписать пару нулей, может тогда что-то изменится. Смешные штрафы для работодателей. Там надо приписать пару нулей, может тогда что-то изменится.

Что то изменится когда налоги будет платить сам работник, индивидуально. Сколько заработал прибыли, по ней и заплатил налоги.А то получается - Я не виноват, за меня не заплатили.- Дядя Вася, на фирме подрабатываете на заказиках? Фирма продает, подкидывает левую подработку, а вы подключаете? -- Да -- А для пенсии стаж идет? -- Нет. Так если бы меня кто то официально оформил и за меня налоги заплатил -- А чего же сами не оформитесь частным предпринимателем? Набили бы себе постоянных клиентов по подключению и ремонтам -- Так это же надо налоги платить. Вот если бы за меня фирма заплатила. -И так кого не спроси. Вот если бы нашару. То другое дело.Может дядю Васю нужно штрафануть за неуплату налогов по прибыли?