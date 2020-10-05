Незадекларована праця залишається однією з головних економічних і соціальних подразників суспільства.
Дивися повний текст Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник столиці.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:45
Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник столиці.
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:45
Ха-ха-ха, смешная статья, порадовала меня от души. А суть в небольшой ошибке. Зарплату "не в конверте" получает каждый восьмой работник столицы
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:52
Смешные штрафы для работодателей. Там надо приписать пару нулей, может тогда что-то изменится.
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:49
Что то изменится когда налоги будет платить сам работник, индивидуально. Сколько заработал прибыли, по ней и заплатил налоги.
А то получается - Я не виноват, за меня не заплатили.
- Дядя Вася, на фирме подрабатываете на заказиках? Фирма продает, подкидывает левую подработку, а вы подключаете? -
- Да -
- А для пенсии стаж идет? -
- Нет. Так если бы меня кто то официально оформил и за меня налоги заплатил -
- А чего же сами не оформитесь частным предпринимателем? Набили бы себе постоянных клиентов по подключению и ремонтам -
- Так это же надо налоги платить. Вот если бы за меня фирма заплатила. -
И так кого не спроси. Вот если бы нашару. То другое дело.
Может дядю Васю нужно штрафануть за неуплату налогов по прибыли?
Зе-Чмо
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:21
Что работник платит что работодатель не имеет значения. Важна какая сумма остается чистыми. Выбор между конверт + официалка и официалька будет очевидным. Ну и часть народа и с официалки платить ниче не будут, т.к понятно что кашмарить людей по одному куда накладнее чем кошмарить фирмы. По этому народ будет считать , что проскочат как сейчас происходит с приемом платежей на карту Привата.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:38
Ну-ну, математика 3 клас.
Від перестановки доданків сума не змінюється! Для зміни цієї ситуації доцільно або підняти мінімалку до середньої зарплати по ринку в Країні, що в свою чергу веде за собою хвіст інших питань, в основному які потребують скорочення витрат/пошук фінансування на держслужбовців (а хто в цій владі наважиться на таке?) або відмінити з себе більшу частину податків таких як 22% ЄСВ, 20% ПДВ, 1.5% воєнний збір і 18% ПДФО, замінити їх на 10% з заробітної плати на соціальні потреби і 5% з продажів на потреби держави. І будь-якому роботодавцю зрозуміло, що краще легально платити 10% і не мати проблем ніж приховувати, це вже не 41.5%. І будь-якому продавцю також зрозуміло про 5% замість 20%. Навіщо тоді буде тримати в штаті по-декілька бухгалтерів і вести подвійну бухгалтерію з ризиком для бізнесу. Навіть, відпаде потреба у ФОПах з їх обмеженням у доходах і кількості працівників. Невигідно лише експортерам, які повертають собі ПДВ і чиновникам які розподіляють бюджет Пенсійного фонду і інших податків (і знову ж таки, а хто в цій владі наважиться на скорочення витрат на державний апарат і відміну таких величезних корупційних потоків?). Тому тут проблема не в тому, що люди не хочуть платити шалену данину, а в кризі державного управління: дуже багато хочуть і натомість нічого не можуть запропонувати. Можливо у когось є інші думки, будь-ласка?!
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:55
Re: Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник..
сумма зминыться когда начнут платить сами и штрафы получать сами - появятся вопросы, куда налоги идут, а там, глядишь, и до диалога с властью дойдет, и до спроса с выбранных
пока же выборы - такое себе развлечение, навроде сходить в кино всей семьей
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:52
Re: Зарплату «в конвертах» отримує кожен восьмий працівник..
Работодатель (юридическое лицо) всегда и везде является налоговым агентом (контролирует уплату налогов). Что в Украине, что в России, что в Европе.
Другое дело, что:
1) в Европе работник абсолютно все взносы и отчисления оплачивает со своей зарплаты (налог, пенсионный, медстраховка) и получает отчёт от работодателя сколько и на что с его зарплаты высчитали
2) как правило, в Европе прогрессивная налоговая ставка и при этом есть необлагаемый минимум для маленьких зарплат (однако, пенсионный и медстраховка по-любому оплачиваются)
3) в Европе нет шизанутого солидарного пенсионного фонда - там он накопительный и средства инвестируются в экономику, каждый точно знает сколько у него будет денег на пенсии + достаточно стабильная денежная единица (умеренно обесценивается со временем)
Так что с текущими условиями (в сравнении с Европой) запросы украинского правительства просто абсурдны.
Чемодан-вокзал-Европа - там украинцев ждут и очень ждут, только язык выучить и работать не лениться.
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:47
В большинстве странах 2-х уровневая пенсионная система - солидарная (государственая) и накопительная (частная). Взносы платятся в разных странах по-разному (например, в Великобритании и Франции работодатель/работник - 50%/50%, в США в Фонд федерального значения (солиданый фонд) взносы делает работодатель).
В любом случае, часть налогов и взносов будет ложиться на бизнес, поскольку работнику интересна нетто ЗП, а не брутто.
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