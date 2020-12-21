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Український ринок електрокарів
зросте до 50 тисяч машин

Український ринок електрокарів зросте до 50 тисяч машин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 01:06

Український ринок електрокарів зросте до 50 тисяч машин

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Delo.ua з посиланням на експерта транспортних інновацій в Офісі підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури Марину Китіну.

Дивися повний текст Український ринок електрокарів зросте до 50 тисяч машин.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 01:06

Господи, чому у вас такі неуки журналісти?
Ринок електромобілів і парк - різні речі! 50 тисяч електромобілів в Україні буде вже у наступному році.
bodia1406
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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