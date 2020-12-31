З 1 січня 2021 року в Україні підвищено рівень мінімальної зарплати — на 1 тис. грн, до 6 тис. грн.
Дивися повний текст В Україні зросла мінімальна зарплата: як саме і коли її підвищать знову.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:06
В Україні зросла мінімальна зарплата: як саме і коли її...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зросла мінімальна зарплата: як саме і коли її підвищать знову.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:57
На бумаге (и в мозгу преЗЕдента) у нас война кончилась. А по факту 56 убитых. Так и с этой минимальной зарплатой.
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