За липень-вересень 2020 року доходи населення України становили 1,03 трлн грн, на 7,0% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:10
Доходи громадян знову збільшились - Держстат
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Дивися повний текст Доходи громадян знову збільшились - Держстат.
Додано: Суб 02 січ, 2021 00:03
А гривня упала на 20 відс. Епоха зубожіння олігархів за Зеленського скінчилася.
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