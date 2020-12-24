Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть...

А они выплачены в виде пенсий, пособий по инвалидности, зарплат госслужащих, и т.д.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:38
А они выплачены в виде пенсий, пособий по инвалидности, зарплат госслужащих, и т.д.
Додано: Нед 03 січ, 2021 10:31
Нет! Мне за газ ничего не выплачивали, ни за 2019 год, ни за 2018, ни за какой-либо другой год.
Вы понимаете, что "пенсий, пособий по инвалидности, зарплат госслужащих, и т.д." - это все выплаты государства, которые государство платит за счет налогов?
А прибыль от продажи газа, как и сам газ, по Конституции Украины принадлежит гражданам, а не государству. Это частные деньги, оплачивать расходы государства за счет чьих-то частных денег незаконно.
Если бы вашу зарплату с карточки без вашего разрешения выплачивали другим людям "в виде пенсий, пособий по инвалидности, зарплат госслужащих, и т.д.", вам бы понравилось?
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Джон і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|