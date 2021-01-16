RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:36

  _hunter написав:Вот:
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
-- есть куча компаний, продающих газ дешевле Нафтогаза. Может, конечно, они тоже через НафтоГаз работают -- но они, получается, прямой убыток наносят :)


Это множество прокладок я видел.

Так я и поверил, что газ мимо монополиста идет :lol:

Если бы был рынок то и цен таких высоких не было.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3352
З нами з: 26.02.09
Подякував: 465 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:04

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Вот:
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
-- есть куча компаний, продающих газ дешевле Нафтогаза. Может, конечно, они тоже через НафтоГаз работают -- но они, получается, прямой убыток наносят :)


Это множество прокладок я видел.

Так я и поверил, что газ мимо монополиста идет :lol:

Если бы был рынок то и цен таких высоких не было.

А не нужно верить -- нужно проверять. Как и с той "новостью" про 90коп:
Мы были представлены на рынке газа еще при старой его модели, когда основная доля поставок для промышленности приходилась на НАК "Нафтогаз Украины". После запуска нового рынка мы решили развивать поставки конечному потребителю. С четвертого квартала 2015 года начали импорт газа из стран ЕС, за счет которого, в основном, и обеспечивали своих клиентов –промышленные предприятия и трейдеров. В 2016 году мы поставили уже порядка 500 млн куб. м газа. В 2016 году открыли первое региональное представительство в городе Винница. Сейчас их 18 по всей стране.

Покупали газ по стандартным импортным продуктам, в основном это был day-ahead на основе контрактов на месяц. Мы достаточно быстро разобрались с технологиями, связанными с импортными номинациями, финансовыми гарантиями. Изучили опыт других стран, в том числе европейских, сформировали для себя понимание того, как примерно будет развиваться рынок газа в Украине.

-- это про ETG.UA. Про остальных сам найдешь, если действительно интересно. -- а то реально смешно это кудахтанье про "НафтоГаз -- монополист" читать...
_hunter
 
Повідомлень: 3562
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:06

  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:Польских олигархов сравниваете с Ахметовым? Вы смеетесь?

В Польше полно людей с большим капиталом, владеющих банками, крупными производственными фирмами и т.п.

В Польше есть такие люди, которые контролируют суды и треть парламента?

Моравецкий?

Это из публичных личностей. А если надо именно копию Ахметова как бизнесмена с влиянием на политические силы - наверное есть, но я не настолько в курсе всех деталей польской внутренней кухни.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 06.08.19
Подякував: 656 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Google [Bot] і 19 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названі ціни на комуналку в країнах Східної Європи 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Суб 16 січ, 2021 18:55
42 3189
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 17:57
vitaliy_berdinskikh
Названа категорія українців з найвищою пенсією 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 15 січ, 2021 16:38
36 1910
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 11:31
_hunter
45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка)
R2 » П'ят 15 січ, 2021 23:11
6 430
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 11:34
Ragnar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9211)
18.01.2021 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.