Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Мы были представлены на рынке газа еще при старой его модели, когда основная доля поставок для промышленности приходилась на НАК "Нафтогаз Украины". После запуска нового рынка мы решили развивать поставки конечному потребителю. С четвертого квартала 2015 года начали импорт газа из стран ЕС, за счет которого, в основном, и обеспечивали своих клиентов –промышленные предприятия и трейдеров. В 2016 году мы поставили уже порядка 500 млн куб. м газа. В 2016 году открыли первое региональное представительство в городе Винница. Сейчас их 18 по всей стране.



Покупали газ по стандартным импортным продуктам, в основном это был day-ahead на основе контрактов на месяц. Мы достаточно быстро разобрались с технологиями, связанными с импортными номинациями, финансовыми гарантиями. Изучили опыт других стран, в том числе европейских, сформировали для себя понимание того, как примерно будет развиваться рынок газа в Украине.