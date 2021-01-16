Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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_hunter написав:Вот: https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/ -- есть куча компаний, продающих газ дешевле Нафтогаза. Может, конечно, они тоже через НафтоГаз работают -- но они, получается, прямой убыток наносят
_hunter написав:Вот: https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/ -- есть куча компаний, продающих газ дешевле Нафтогаза. Может, конечно, они тоже через НафтоГаз работают -- но они, получается, прямой убыток наносят
Это множество прокладок я видел.
Так я и поверил, что газ мимо монополиста идет
Если бы был рынок то и цен таких высоких не было.
А не нужно верить -- нужно проверять. Как и с той "новостью" про 90коп:
Мы были представлены на рынке газа еще при старой его модели, когда основная доля поставок для промышленности приходилась на НАК "Нафтогаз Украины". После запуска нового рынка мы решили развивать поставки конечному потребителю. С четвертого квартала 2015 года начали импорт газа из стран ЕС, за счет которого, в основном, и обеспечивали своих клиентов –промышленные предприятия и трейдеров. В 2016 году мы поставили уже порядка 500 млн куб. м газа. В 2016 году открыли первое региональное представительство в городе Винница. Сейчас их 18 по всей стране.
Покупали газ по стандартным импортным продуктам, в основном это был day-ahead на основе контрактов на месяц. Мы достаточно быстро разобрались с технологиями, связанными с импортными номинациями, финансовыми гарантиями. Изучили опыт других стран, в том числе европейских, сформировали для себя понимание того, как примерно будет развиваться рынок газа в Украине.
-- это про ETG.UA. Про остальных сам найдешь, если действительно интересно. -- а то реально смешно это кудахтанье про "НафтоГаз -- монополист" читать...
detroytred написав:_hunter Я обратил внимание на то, что даже ещё тогда рынки регулировались. Ну а антимонопольные разбирательства в США идут постоянно.
Я же конкретно про разделение писал -- про которое, кстати, не я вспомнил. Разбирательства идут, конечно -- чего бы им не идти? -- "монополисты" получают штрафы, включают их в стоимость своих товаров/услуг -- и довольные уходят.
Я указал на регуляцию рынка даже в те далёкие времена сверхсободного рынка. На примере разделения Стандарт Ойл.
Если интересуют примеры именно разделения, гуглите. По памяти из гигантов припоминаю AT&АТ в 80-х. И что разбирательство длилось годами.
Длительность процесса разбивки указывает на сопротивление данных частных монополистов, но никак не на нецелесообразность возвращения к росту конкуренции.
И я на него указал. Попутно указав на то, что инструмент этот давно не применялся:
_hunter написав:Эта "дубина" основательно пообветшала с тех давних пор. Когда там в последний раз анти-трастовое разделение кого-то было?..
-- по причине крайне низкой эффективностью в том числе.[/quote]
________________ То есть Вы считаете, что регулирование рынка заключается только в разделении монополиста?))) Ведь я указал именно на регулирование рынка и пример разделения привёл, как верха!!! вмешательства регулятора в рынок -- по сути распорядился частной! собственностью.
Предметом же дискуссии является регулирование цены на газ на нашем местном рынке. Регуляторами - от НКРЭП (через цену) до антимонопольного комитета (через повышение конкуренции).
Вы начали уже и меня троллить...
Кстати, откуда вывод-то о причине (крайне низкой эффективности) давнего применения разбивки монополистов? Может такого уровня монополии давно не образуются!? По причине развитости рынка США, антимонопольного законодательства и предупредительной работы антимонопольного комитета.
Рискующих повторить путь Стандарт Ойл, АТ-ТТ мало. Эплов, амазонов и гуглов начинают только предупреждать, что есть угроза.
_hunter написав:Вот: https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/ -- есть куча компаний, продающих газ дешевле Нафтогаза. Может, конечно, они тоже через НафтоГаз работают -- но они, получается, прямой убыток наносят
Это множество прокладок я видел.
Так я и поверил, что газ мимо монополиста идет
Если бы был рынок то и цен таких высоких не было.
А не нужно верить -- нужно проверять. Как и с той "новостью" про 90коп:
Мы были представлены на рынке газа еще при старой его модели, когда основная доля поставок для промышленности приходилась на НАК "Нафтогаз Украины". После запуска нового рынка мы решили развивать поставки конечному потребителю. С четвертого квартала 2015 года начали импорт газа из стран ЕС, за счет которого, в основном, и обеспечивали своих клиентов –промышленные предприятия и трейдеров. В 2016 году мы поставили уже порядка 500 млн куб. м газа. В 2016 году открыли первое региональное представительство в городе Винница. Сейчас их 18 по всей стране.
Покупали газ по стандартным импортным продуктам, в основном это был day-ahead на основе контрактов на месяц. Мы достаточно быстро разобрались с технологиями, связанными с импортными номинациями, финансовыми гарантиями. Изучили опыт других стран, в том числе европейских, сформировали для себя понимание того, как примерно будет развиваться рынок газа в Украине.
-- это про ETG.UA. Про остальных сам найдешь, если действительно интересно. -- а то реально смешно это кудахтанье про "НафтоГаз -- монополист" читать...
Нужно разделять импортный газ для промышленности и внутренней добычи для населения. Естественно импортный по цене биржи.
detroytred написав:Естественно импортный по цене биржи.
Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет? В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.
Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?
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