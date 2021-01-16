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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:36

  _hunter написав:Вот:
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
-- есть куча компаний, продающих газ дешевле Нафтогаза. Может, конечно, они тоже через НафтоГаз работают -- но они, получается, прямой убыток наносят :)


Это множество прокладок я видел.

Так я и поверил, что газ мимо монополиста идет :lol:

Если бы был рынок то и цен таких высоких не было.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:04

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Вот:
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
-- есть куча компаний, продающих газ дешевле Нафтогаза. Может, конечно, они тоже через НафтоГаз работают -- но они, получается, прямой убыток наносят :)


Это множество прокладок я видел.

Так я и поверил, что газ мимо монополиста идет :lol:

Если бы был рынок то и цен таких высоких не было.

А не нужно верить -- нужно проверять. Как и с той "новостью" про 90коп:
Мы были представлены на рынке газа еще при старой его модели, когда основная доля поставок для промышленности приходилась на НАК "Нафтогаз Украины". После запуска нового рынка мы решили развивать поставки конечному потребителю. С четвертого квартала 2015 года начали импорт газа из стран ЕС, за счет которого, в основном, и обеспечивали своих клиентов –промышленные предприятия и трейдеров. В 2016 году мы поставили уже порядка 500 млн куб. м газа. В 2016 году открыли первое региональное представительство в городе Винница. Сейчас их 18 по всей стране.

Покупали газ по стандартным импортным продуктам, в основном это был day-ahead на основе контрактов на месяц. Мы достаточно быстро разобрались с технологиями, связанными с импортными номинациями, финансовыми гарантиями. Изучили опыт других стран, в том числе европейских, сформировали для себя понимание того, как примерно будет развиваться рынок газа в Украине.

-- это про ETG.UA. Про остальных сам найдешь, если действительно интересно. -- а то реально смешно это кудахтанье про "НафтоГаз -- монополист" читать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:06

  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:Польских олигархов сравниваете с Ахметовым? Вы смеетесь?

В Польше полно людей с большим капиталом, владеющих банками, крупными производственными фирмами и т.п.

В Польше есть такие люди, которые контролируют суды и треть парламента?

Моравецкий?

Это из публичных личностей. А если надо именно копию Ахметова как бизнесмена с влиянием на политические силы - наверное есть, но я не настолько в курсе всех деталей польской внутренней кухни.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:15

  _hunter написав:
  detroytred"[quote="5149248:_hunter написав:
  detroytred написав:_hunter
Я обратил внимание на то, что даже ещё тогда рынки регулировались.
Ну а антимонопольные разбирательства в США идут постоянно.

Я же конкретно про разделение писал -- про которое, кстати, не я вспомнил.
Разбирательства идут, конечно -- чего бы им не идти? -- "монополисты" получают штрафы, включают их в стоимость своих товаров/услуг -- и довольные уходят.

Я указал на регуляцию рынка даже в те далёкие времена сверхсободного рынка. На примере разделения Стандарт Ойл.

Если интересуют примеры именно разделения, гуглите.
По памяти из гигантов припоминаю AT&АТ в 80-х.
И что разбирательство длилось годами.

Длительность процесса разбивки указывает на сопротивление данных частных монополистов, но никак не на нецелесообразность возвращения к росту конкуренции.

И я на него указал. Попутно указав на то, что инструмент этот давно не применялся:
  _hunter написав:Эта "дубина" основательно пообветшала с тех давних пор. Когда там в последний раз анти-трастовое разделение кого-то было?..

-- по причине крайне низкой эффективностью в том числе.[/quote]


________________
То есть Вы считаете, что регулирование рынка заключается только в разделении монополиста?)))
Ведь я указал именно на регулирование рынка и пример разделения привёл, как верха!!! вмешательства регулятора в рынок -- по сути распорядился частной! собственностью.

Предметом же дискуссии является регулирование цены на газ на нашем местном рынке. Регуляторами - от НКРЭП (через цену) до антимонопольного комитета (через повышение конкуренции).

Вы начали уже и меня троллить...

Кстати, откуда вывод-то о причине (крайне низкой эффективности) давнего применения разбивки монополистов?
Может такого уровня монополии давно не образуются!? По причине развитости рынка США, антимонопольного законодательства и предупредительной работы антимонопольного комитета.

Рискующих повторить путь Стандарт Ойл, АТ-ТТ мало.
Эплов, амазонов и гуглов начинают только предупреждать, что есть угроза.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:23

  _hunter написав:
  Амвросий написав:
  _hunter написав:Вот:
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
-- есть куча компаний, продающих газ дешевле Нафтогаза. Может, конечно, они тоже через НафтоГаз работают -- но они, получается, прямой убыток наносят :)


Это множество прокладок я видел.

Так я и поверил, что газ мимо монополиста идет :lol:

Если бы был рынок то и цен таких высоких не было.

А не нужно верить -- нужно проверять. Как и с той "новостью" про 90коп:
Мы были представлены на рынке газа еще при старой его модели, когда основная доля поставок для промышленности приходилась на НАК "Нафтогаз Украины". После запуска нового рынка мы решили развивать поставки конечному потребителю. С четвертого квартала 2015 года начали импорт газа из стран ЕС, за счет которого, в основном, и обеспечивали своих клиентов –промышленные предприятия и трейдеров. В 2016 году мы поставили уже порядка 500 млн куб. м газа. В 2016 году открыли первое региональное представительство в городе Винница. Сейчас их 18 по всей стране.

Покупали газ по стандартным импортным продуктам, в основном это был day-ahead на основе контрактов на месяц. Мы достаточно быстро разобрались с технологиями, связанными с импортными номинациями, финансовыми гарантиями. Изучили опыт других стран, в том числе европейских, сформировали для себя понимание того, как примерно будет развиваться рынок газа в Украине.

-- это про ETG.UA. Про остальных сам найдешь, если действительно интересно. -- а то реально смешно это кудахтанье про "НафтоГаз -- монополист" читать...

Нужно разделять импортный газ для промышленности и внутренней добычи для населения.
Естественно импортный по цене биржи.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:43

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  detroytred написав:Нужно разделять импортный газ для промышленности и внутренней добычи для населения.
Естественно импортный по цене биржи.

Так він же змішується, як його потім розділити по ціні?

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:46

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  detroytred написав:Естественно импортный по цене биржи.

Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет?
В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.

Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?
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You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:08

  _hunter написав:А не нужно верить -- нужно проверять. Как и с той "новостью" про 90коп:


я все понимаю, но в чудеса не верю. Во первых цены еще больше выросли. А это говорит о том, что просто схема поменялась. Очевидно просто замаскировали монополию.

Во вторых сложно поверить, чтобы олигархи так тихо ушли с кормушек. Тем более что дела у них по всем фронтам идут просто шикарно.

Но может оно и к лучшему - чем сложнее схемы, тем быстрее они развалятся.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 20:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:13

  lapay написав:
  detroytred написав:Нужно разделять импортный газ для промышленности и внутренней добычи для населения.
Естественно импортный по цене биржи.

Так він же змішується, як його потім розділити по ціні?


Пусть смешивается. Определяется-то объем.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:15

  detroytred написав:Определяется-то объем.


и состав
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