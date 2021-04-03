Та отож, а в целом какая-то рекламная фигня в экологическом тренде
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Додано: Вів 09 бер, 2021 10:36
Та отож, а в целом какая-то рекламная фигня в экологическом тренде
Додано: Чет 11 бер, 2021 01:31
Не бачу рояля, щоб Найвеличніший зміг зіграти Мурку своїм імітатором! Мабуть, погане освітлення.
Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:00
Лично я и обычным Электролегуовушкам в наших условиях не очень доверяю.
А вренные электро - это вообщк экзотика, причем раза 2-3 дороже чем обычные с теми же параметрами.
Ой, батарейка разрядилась....
Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:14
Додано: П'ят 12 бер, 2021 14:13
Re: Українці розробили перший у світі військовий...
Основные критерии военной техники - живучесть на поле боя и надежность, на третьем месте дешевизна и массовость, экология же там где то в самом конце. Просто представьте камрада Йосифа в 1941 или камрада Адольфа в 1944 году когда им вместо проектов Т-34 или Тигр преподнесли бы проекты танка на аккумуляторах с лед лампочками и пластиковыми гусеницами не портящие травянистный покров)).
Додано: П'ят 12 бер, 2021 22:30
Нужная штука однозначно, особенно для нашей армии, теперь будет легче гонять в соседнее село за самогоном, да по бабам на дискотеку, еще акустику жирную подороже можно воткнуть, получится светомузыка...
Додано: Суб 13 бер, 2021 14:19
Re: Українці розробили перший у світі військовий...
внимание вопрос , когда будет поставка первой 1000 штук в армию ?
ответ все знают ? еще вопросы есть или предмет обсуждения остался ?
Додано: Суб 13 бер, 2021 14:21
Re: Українці розробили перший у світі військовий...
140 км/ч * 36 часов= 5000 км запас хода ??? ничего себе они там реактор холодного ядерного синтеза установили что ли ? ( сарказм) я понял !!!он за собой будет тянуть две бронированные цистерны с топливом ... прям Mad Max: Fury Road увидеть можно в реальности
я б на это посмотрел
Додано: Вів 06 кві, 2021 23:27
600-800!
И это с плюсовой температурой.
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