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Українці розробили перший
у світі військовий...

Українці розробили перший у світі військовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 10:36

  Джон написав:
  anton_gms написав:Такие вещи должны легко собираться и делаться у нас

сначала такую "вещь" надо поставит на полигон и дать по ней очередь из КПВТ...если она после этого сможет и дальше мигать лампочками и ехать то только тогда ставить вопрос о сборке..


Та отож, а в целом какая-то рекламная фигня в экологическом тренде
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 01:31

Не бачу рояля, щоб Найвеличніший зміг зіграти Мурку своїм імітатором! Мабуть, погане освітлення.
waldi_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:00

Лично я и обычным Электролегуовушкам в наших условиях не очень доверяю.
А вренные электро - это вообщк экзотика, причем раза 2-3 дороже чем обычные с теми же параметрами.
Ой, батарейка разрядилась....
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 12:14

  unicdima написав:
  warlamp написав:Зачем электроброневику аккумуляторы на 36 часов, если танк "живёт" на поле боя в среднем 5 минут?

З такими нормативами всі наші танки ще в 2014 повинні були закінчитися :D

Для этого им нужно хотя бы доехать до поля боя!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 14:13

Re: Українці розробили перший у світі військовий...

  blueiceua написав:Лично я и обычным Электролегуовушкам в наших условиях не очень доверяю.
Основные критерии военной техники - живучесть на поле боя и надежность, на третьем месте дешевизна и массовость, экология же там где то в самом конце. Просто представьте камрада Йосифа в 1941 или камрада Адольфа в 1944 году когда им вместо проектов Т-34 или Тигр преподнесли бы проекты танка на аккумуляторах с лед лампочками и пластиковыми гусеницами не портящие травянистный покров)).
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 22:30

Нужная штука однозначно, особенно для нашей армии, теперь будет легче гонять в соседнее село за самогоном, да по бабам на дискотеку, еще акустику жирную подороже можно воткнуть, получится светомузыка...
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 14:19

Re: Українці розробили перший у світі військовий...

внимание вопрос , когда будет поставка первой 1000 штук в армию ?
ответ все знают ? еще вопросы есть или предмет обсуждения остался ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 14:21

Re: Українці розробили перший у світі військовий...

На песке способен развивать скорость до 140 км/ч и работать без остановок от 18 до 36 часов.

140 км/ч * 36 часов= 5000 км запас хода ??? ничего себе :shock: они там реактор холодного ядерного синтеза установили что ли ? ( сарказм) я понял !!!он за собой будет тянуть две бронированные цистерны с топливом ... прям Mad Max: Fury Road увидеть можно в реальности
https://youtu.be/hEJnMQG9ev8
я б на это посмотрел
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 23:27

  yama написав:
На песке способен развивать скорость до 140 км/ч и работать без остановок от 18 до 36 часов.

140 км/ч * 36 часов= 5000 км запас хода ??? ничего себе :shock: они там реактор холодного ядерного синтеза установили что ли ? ( сарказм) я понял !!!он за собой будет тянуть две бронированные цистерны с топливом ... прям Mad Max: Fury Road увидеть можно в реальности
https://youtu.be/hEJnMQG9ev8
я б на это посмотрел

600-800!
И это с плюсовой температурой.
Kudrjavuy
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