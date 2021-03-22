RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банкіри дали прогноз курсу
гривні на другий квартал

Банкіри дали прогноз курсу гривні на другий квартал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:04

Банкіри дали прогноз курсу гривні на другий квартал

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі три місяці курс гривні може зміцнитися до позначки 27 грн/$.

Дивися повний текст Банкіри дали прогноз курсу гривні на другий квартал.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93224
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:05

отмечая, что нацвалюта может выиграть от ускорения вакцинации - сколько лет понадобится чтобы вакцинировать 70% населения Украины?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3549
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:38

прогноз вірний, але при ідеальних умовах, але не будемо забувати про ескалацію на сході, як тільки москаль перейде кордон, і гривня, і рубль в тойже день обваляться на 5% з подальшим трендом в негатив
Mr_Kahabasov
 
Повідомлень: 26
З нами з: 19.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чистий дохід Енергоатому за І квартал перевищив 16,4...
R2 » П'ят 02 кві, 2021 07:25
3 151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 12:17
shaman_alex_69
З 1 травня українцям озвучать вищу ціну на газ - прогноз...
R2 » Сер 24 бер, 2021 21:29
2 176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 бер, 2021 09:45
tvd4
Курс гривні в Україні: експерт розповів про три варіанти...
R2 » Пон 22 бер, 2021 07:49
3 207
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 17:25
NetSerpent

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (976)
02.04.2021 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.