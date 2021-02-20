Розрахуватися або оформити реструктуризацію боргу краще під час карантину, адже потім доведеться платити пеню.
Дивися повний текст Як розплатитися зі старими боргами за «комуналку» і не накопичити нові — поради експерта.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 22:10
Як розплатитися зі старими боргами за «комуналку» і не...
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Дивися повний текст Як розплатитися зі старими боргами за «комуналку» і не накопичити нові — поради експерта.
Додано: Суб 10 кві, 2021 22:17
Re: Як розплатитися зі старими боргами за «комуналку» і не..
Забыли уточнить откуда появляются дополнительные средства во время карантина на оплату долгов и текущие постоянно повышающиеся тарифы.
Додано: Суб 10 кві, 2021 23:57
Эксперт советует, как правильно реструктуризировать долги. Но нет ни слова о завышенных тарифах и невозможности отключиться от некоторых услуг - основной причине неплатежей. Было бы неплохо дать экспертную оценку таким действиям правительства. Но что-то таких экспертов не слышно.
Додано: Нед 11 кві, 2021 19:23
oleggg_ua
Их и не надо списывать, после 3х лет они уже не являются долгами
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