У представництві концерну Stellantis анонсували швидку появу Opel Mokka нового покоління. І ціна на нього буде стартувати з позначки в 21 тисячу доларів.
Дивися повний текст Opel везе в Україну субкомпактний кросовер за 20 тисяч доларів.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 09:57
Opel везе в Україну субкомпактний кросовер за 20 тисяч...
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Дивися повний текст Opel везе в Україну субкомпактний кросовер за 20 тисяч доларів.
Додано: Сер 28 кві, 2021 09:57
сенсорный дисплей со стилями отображения, мультимедиа, навигация, насыщенность технологий... это все хорошо, а про автомобиль, что то можна сказать?
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