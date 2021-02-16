Розмір допомоги залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Дивися повний текст Що таке державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям і кому вона надається.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 13:05
Що таке державна соціальна допомога малозабезпеченим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що таке державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям і кому вона надається.
Додано: Сер 28 кві, 2021 13:05
А як з виїздом за кордон?, наприклад до родичів у Румунію, це впливає на допомогу? На скільки часу в рік можно виїхати? І чи потрібно документально це доказувати?
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