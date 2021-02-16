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Що таке державна соціальна
допомога малозабезпеченим...

Що таке державна соціальна допомога малозабезпеченим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:05

Що таке державна соціальна допомога малозабезпеченим...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір допомоги залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Дивися повний текст Що таке державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям і кому вона надається.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:05

А як з виїздом за кордон?, наприклад до родичів у Румунію, це впливає на допомогу? На скільки часу в рік можно виїхати? І чи потрібно документально це доказувати?
chopey1983
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