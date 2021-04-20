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Мінфін оприлюднив графік
розміщення валютних ОВДП у 2-му...

Мінфін оприлюднив графік розміщення валютних ОВДП у 2-му...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:45

Мінфін оприлюднив графік розміщення валютних ОВДП у 2-му...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів у 2-му кварталі має намір розміщувати доларові ОВДП 27 квітня, 18 травня і 1 червня, в євро - 27 квітня і 18 травня.

Дивися повний текст Мінфін оприлюднив графік розміщення валютних ОВДП у 2-му кварталі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:46

Напоминайте заодно, сколько Министерство финансов извлекло из государственного бюджета на погашения по этим облигациям.
Angelo77
 
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