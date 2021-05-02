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Рада звільнила міністра
інфраструктури Криклія

Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:20

Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. Раніше чиновник написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Дивися повний текст Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:21

На конец то.Два года понадобилось,что бы уволить пиар-коррупционера.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:26

Re: Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія

За счьо? Кричав?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:03

https://www.youtube.com/watch?v=8tmC3D_icL0
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:27

Уволить нужно было ещё тогда когда пытался въехать в Казахстан с поддельным ПЦР тестом,казахи молодцы что не закрыли эту тему а показали истинное
лицо нашего чиновника высшего ранга...
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