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Будівництво Подільського мосту
– столична прокуратура і...

Будівництво Подільського мосту – столична прокуратура і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 13:23

Будівництво Подільського мосту – столична прокуратура і...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві прокуратура проводить обшуки на комунальному підприємстві «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мосту.

Дивися повний текст Будівництво Подільського мосту – столична прокуратура і ДФС проводять нові обшуки.
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 13:23

Просто якісь політичні репресії, чекаєм на пресконференцію мера.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:58

  unicdima написав:Просто якісь політичні репресії, чекаєм на пресконференцію мера.

А також на продовження довгобуду до 2050 року
silver_arrow_ua
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