У поточному році в Україні запустять проект, що передбачає будівництво лікарень нового формату.
Дивися повний текст Зеленський зібрався будувати лікарні за євростандартами.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:43
Зеленський зібрався будувати лікарні за євростандартами
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Дивися повний текст Зеленський зібрався будувати лікарні за євростандартами.
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