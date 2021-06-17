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Зеленський зібрався будувати
лікарні за євростандартами

Зеленський зібрався будувати лікарні за євростандартами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:43

Зеленський зібрався будувати лікарні за євростандартами

Пропонуємо до обговорення:
У поточному році в Україні запустять проект, що передбачає будівництво лікарень нового формату.

Дивися повний текст Зеленський зібрався будувати лікарні за євростандартами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:43

А відремонтувати старі не варто?
taras_ruschak
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:24

У нас президент чи прораб? Хай їде домовлятися з Байденом про санкції, а не будує космодроми.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:49

Может надо взяться за образования. А то будущими врачами становится недоучки которые зачёты сдавали за деньги. Больницы это очень хорошо но кто будет там работать? Оборудование не лечит. Лечат люди
aduardladin
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